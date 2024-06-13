Ще 2013 року знав про напад росії на Україну: ясновидець назвав дату закінчення війни — залишилось недовго

Повномасштабна війна в Україні триває вже третій рік. На тлі втоми українців від тривог, втрати близьких, інших проблем, останнім часом активізувались різноманітні «маги», «чаклуни», «пророки» та «віщуни». Всі вони називають дату припинення бойових дій — навіть ті, хто свого часу твердив, що росія ніколи не наважиться напасти на нашу країну.

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На відміну від них ясновидець Андрій Дуйко стверджує, що ще 2013 року знав про напад росії на нашу державу і навіть записав відео про це (щоправда, воно знаходиться десь за кордоном у приватних зібраннях, і не доступне широкому загалу для перегляду).

Все це Дуйко розповів на каналі «Мій світ».

Також він назвав точну дату закінчення війни.

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«Я думаю, що скоро війна закінчиться. І я думаю, що це станеться наступного року — в січні, на початку лютого. Закінчення війни пов'язано з підписанням договорів», — сказав Андрій Дуйко.

Ясновидець зазначив, що «перемир'я — це не тотальна перемога».

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«Але на нашу країну чекає світло і свобода. Буде і економічне зростання, і покращення демографії», — сказав він.

Також ясновидець фонтанував ідеями і дав ще низку порад, серед яких є і досить специфічні. Зокрема, якщо водій хоче «стати невидимим» для патрульної поліції, то повинен подумки «поставити» дулю на капоті, і тоді правоохоронці взагалі не звертатимуть на нього уваги. При цьому Дуйко стверджує, що все це неодноразово перевірялось, і довело, що насправді працює.

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Звичайно, кожна людина сама повинна приймати рішення, чи варто довіряти таким «технікам», чи не краще проявити більшу уважність при їзді на авто.

Нагадаємо, що за словами праведного старця Анастасія, у липні наш народ відчує полегшення, адже ЗСУ здобуватимуть багато перемог на полі бою. Крім того, закони щодо мобілізації в Україні будуть послаблені, а в червні настане звільнення від темних сил, які обтяжили країну. Перемога у війні можлива вже восени.

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