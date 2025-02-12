Задихнулися в диму: на Одещині горів геріатричний пансіонат
В Одеській області, яка переживає регулярні атаки рф, знову трагічна подія. Цього разу смерть трьох літніх людей стала наслідком пожежі в геріатричному пансіонаті.
За інформацією голови Одеської військової адміністрації Олега Кіпера, все сталося увечері 11 лютого у селі Малігонове, що в Березівському районі.
Вогонь охопив 100 квадратних метрів будівлі, і вже під час ліквідації загоряння рятувальники виявили тіла трьох загиблих.
Втім ще до прибуття пожежників з будівлі встигли евакуювати 17 осіб, шестеро з них отримали отруєння продуктами горіння. Усіх постраждалих госпіталізували, на місці працювали психологи.
«Причини займання встановлюються, фахівці ретельно вивчають обставини трагедії», — додав голова ОВА.
Як відомо, 19 вересня 2024 року російські війська влучили в сумський пансіонат для літніх людей. На момент обстрілу там мешкало понад 220 осіб. Основний удар відбувся на верхні поверхи. В результаті загинула одна особа та ще 13 постраждали.171
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