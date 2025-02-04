41.48 / 42.05 42.81 / 43.56
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Шпигували під прикриттям волонтерства: СБУ на Харківщині затримала двох агентів російського гру

10:18 4 лютого 2025
СБУ затримала російського агента та його співмешканку, фото СБУ

Служба безпеки затримала агентів російської воєнної розвідки, які діяли на Харківщині.

За даними СБУ, зрадники коригували ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру та його околицях.

Російські посібники працювали у парі. Ними виявились місцевий безробітний та його співмешканка.

РЕКЛАМА

Встановлено, що воєнна розвідка рф дистанційно завербувала обох фігурантів через їхнього односельця, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України.

Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам.

РЕКЛАМА

Для цього навіть на власному подвір’ї обладнали імпровізований «притулок». Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин вони об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження.

Цілями зрадників були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені українські воїни.

РЕКЛАМА

Додаткову інформацію зрадники «втемну» випитували у місцевих жителів, з якими зустрічались під час розвідувальних вилазок.

Отримані розвіддані агенти телефоном передавали своєму знайомому бойовику, який воює на східному фронті та співпрацює з російським гру.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентурну пару, задокументувала її злочини і затримала за місцем проживання.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони з доказами їхньої комунікації з російською розвідкою.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала зрадницю, яка наводила удари по Херсону.

100

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олексій Комаровський

«Наводив на російський літак, перебуваючи на прямому зв’язку з Міноборони»: режисер Олексій Комаровський про пережите під час великої війни

Гороскоп для п&#39;яти знаків зодіаку на тиждень. Фото Pixabay

Кар'єрне зростання та сюрпризи в особистому житті: успіх чекає на п'ять знаків зодіаку на тижні з 3 по 9 лютого

Таро-прогноз і поради карт на 4 лютого для всіх знаків Зодіаку

Близнюкам — «Сонце», Левам — «Вежа», а Терезам — «Смерть»: Таро-прогноз на 4 лютого

Ванга, фото з відкритих джерел

Пророцтва баби Ванги на 2 лютого: чого чекати у майбутньому

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту