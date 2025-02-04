Шпигували під прикриттям волонтерства: СБУ на Харківщині затримала двох агентів російського гру

Служба безпеки затримала агентів російської воєнної розвідки, які діяли на Харківщині.

За даними СБУ, зрадники коригували ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру та його околицях.

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Російські посібники працювали у парі. Ними виявились місцевий безробітний та його співмешканка.

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Встановлено, що воєнна розвідка рф дистанційно завербувала обох фігурантів через їхнього односельця, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України.

Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам.

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Для цього навіть на власному подвір’ї обладнали імпровізований «притулок». Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин вони об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження.

Цілями зрадників були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені українські воїни.

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Додаткову інформацію зрадники «втемну» випитували у місцевих жителів, з якими зустрічались під час розвідувальних вилазок.

Отримані розвіддані агенти телефоном передавали своєму знайомому бойовику, який воює на східному фронті та співпрацює з російським гру.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентурну пару, задокументувала її злочини і затримала за місцем проживання.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони з доказами їхньої комунікації з російською розвідкою.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала зрадницю, яка наводила удари по Херсону.

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