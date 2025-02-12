«Безстрашна принцеса»: Кейт Міддлтон опинилася у в’язниці і спілкувалася з «маленькими перлинами»

Майбутня королева Великобританії не тільки піклується про чоловіка як про «четверту дитину», але й готується виявляти турботу про всіх своїх підданих, навіть тих, хто перебуває за гратами.

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Так, вчора, 11 лютого, принцеса опинилася у в'язниці, де відвідала відділення матері та дитини, пишуть британські ЗМІ.

Одна з благодійних організацій принцеси Кейт під назвою Action for Children опікується підрозділами в трьох різних в’язницях у Великобританії (незабаром має відкритися четвертий). І дружина принца Вільяма, як мама трьох дітей відвідала один з них у Вілмслоу, графстві Чешир, приблизно за 200 миль на північний захід від Лондона.

«Своїм візитом принцеса хотіла підкреслити важливість підтримувати міцні та люблячі стосунки між матерями та дітьми навіть у найскладніших життєвих ситуаціях», — повідомили в офісі Кейт у Кенсінгтонському палаці.

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За словами співробітників офісу, відділи матері та дитини Action for Children є спеціальним місцем для молодих і майбутніх матерів, які відбувають покарання у в’язниці або під вартою. Ув'язнені жінки живуть в окремій зоні в'язниці, і їм надають допомогу в догляді за своїми немовлятами навчений персонал пенітенціарної установи, а також спеціалісти з підтримки молодшого віку та сім'ї.

Відвідини матусь з дітьми

«Для нас велика честь, що принцеса відвідала одне з наших відділень матері та дитини, — сказала представниця адміністрації в'язниці на прізвище Тейло. — А особливо тоді, як Кейт на зустрічі з мамами і дітьми назвали дітей „маленькими перлинами“, за яким потрібна особлива турбота».

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Прибуття монаршої особи до закладу

За її словами, матері у відділенні «нервували», але своїми словами та поведінкою принцеса Уельська змусила всіх почуватися «неймовірно комфортно».

«Вона просто природно допомогла жінкам відчути себе розслабленими, — пояснює Тейлор. — Одній із жінок було важко розмовляти, і наприкінці принцеса вона провела з нею деякий час наодинці, що її боку було дуже сміливим кроком. Кейт дуже вміло змушує людей відчувати себе у безпеці, вона добра, мила і просто безстрашна жінка».

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А ще принцеса є визнаною іконою стилю, яка до того ж не прагне до загального поклоніння.

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