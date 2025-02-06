Кейт Міддлтон скоро заборонить ЗМІ обговорювати своє вбрання: принцеса образилась?

Більшість британців люблять свою майбутню королеву Кейт Міддлтон, тому цікавляться будь-якими подробицями з її життя: скільки суконь має дружина принца Вільяма, які з них вона носить частіше за інших, як часто може оновлювати своє вбрання тощо.



Кейт і пресслужба Кенсінгтонського палацу охоче відповідають на всі питання підданих Його Величності, але скоро ситуація може змінитися, пише The Sunday Times.

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Справа в тому, що Кейт Міддлтон хоче зосередити увагу громадськості на своїй благодійній діяльності, а не на своєму одязі чи аксесуарах.

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«Є абсолютне відчуття, що справа не в тому, у що одягнена принцеса. Вона хоче, щоб увага була зосереджена на справді важливих питаннях, людях та проблемах, про які вона говорить. Деякі люди завжди оцінюватимуть те, у що одягнена принцеса, і вона це розуміє. Але чи потрібно нам офіційно завжди говорити про те, у що вона одягнена? Ні. Стиль є, але річ у змісті», — сказав інсайдер видання.

Саме тому Кенсингтонський палац не став розкривати подробиці вбрання Кейт перед ЗМІ під час двох нещодавніх заходів у Південному Уельсі. У четвер Кейт здійснила туди візит, зустрівшись із дітьми у дитячому хоспісі Ty Hafan. Принцеса, яка минулого місяця підтвердила, що має ремісію після раку, стала покровителькою хоспісу, продовжуючи поступово повертатися до громадських обов'язків

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Однак уже через кілька хвилин після того, як Кейт прибула на захід у Кардіффі, модні експерти з'ясували, що сіра в клітку сукня, яка була на ній, була переробленим виробом Zara, що раніше продавався всього за 16 фунтів стерлінгів.

Інсайдер стверджує, що з тих пір, коли Кейт вийшла заміж за принца Вільяма майже 14 років тому, багато шанувальників королівської сім'ї уважно стежать за її вибором одягу, і бренди майже відразу ж помічають різке зростання продажів, якщо вона одягає щось із їхніх речей. Багато хто цим користується, наприклад, ювелірний бренд випустив сережки на честь дня народження Кейт, сподіваючись, що вона їх одягне і підніме продажі.

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Але принцеса не бажає бути лише «рекламним агентом» брендів — вона хоче піднімати дійсно важливі для країни питання. Тому скоро підхід до висвітлення офіційних заходів з участю членів королівської родини буде змінено.

Втім, це навряд чи змінить зацікавленість британців у житті королівської родини, адже крім Кейт ще є принц Вільям і їхні діти Джордж, Шарлота і Луї, яким завжди є чим дивувати співвітчизників.

Фото instagram.com/princeandprincessofwales/

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