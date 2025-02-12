Алла Пугачова прийшла на допомогу: Примадонна проводить реконструкцію замку в селі Грязь

«Занепокоєння» російських хейтерів щодо «руйнування» замку Галкіна та Пугачової у селі Грязь дійшли до Примадонни, і вона вирішила «закрити рота» всім недоброзичливцям.

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Повідомляється, що навколо замку з'явилися робітники, яких викликали для видалення моху, що покрив стіни та паркан, і який вони жартома назвали «пугачовською пліснявою». Про це пише Telegram-канал Mash.

Втім, проти дій робітників виступила архітектор замку Віра Горліцина. За її словами, рослини тільки надають замку «вайбів» і підвищують його ціну. Крім того, за її словами, на появу моху та плісняви чекали понад 10 років. А сланцеве каміння для такої зеленої живності довелося везти з Німеччини.

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Крім того, ще низка експертів вважають, що мох органічно вписується у зовнішній вигляд замку і надає йому «казкового» чи «середньовічного» вигляду.

Тому Примадонна поки що вирішила призупини роботи, і у Сергія Сосєдова поки що є шанс розпускати свої злісні і не зовсім розумні плітки.

Про те, що росіяни не забувають про Пугачеву говорить і той факт, що у москві пропонують продати автограф відомої співачки за 50 мільйонів рублів (приблизно 15 млн гривень).

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