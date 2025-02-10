Мільйони, але не червоних троянд: стало відомо, за скільки в рф продають автограф Алли Пугачової

Хейтери Алли Пугачової і Максима Галкіна радіють тому, що у їхньому замку у селі Грязь осипається цегляна кладка, а також розповсюджують про подружжя різні плітки та вигадки, стверджуючи, наприклад, що Примадонну ніхто не хоче запрошувати на корпоративи тощо.



Але те, що все це лише слова та балачки «ні про що» говорять зовсім інші факти. Так, сайт «Страсті» пише, що в москві пропонують продати автограф Алли Пугачової за 50 мільйонів рублів (приблизно 15 млн гривень).

ВІДЕО ДНЯ

Пропозиція на московському сайті

І, певно, подаючи об'яву, людина дійсно планує заробити гроші — нехай і трохи меншу суму. А якщо Примадонну росіяни не люблять і не цінять, то чи став би продавець так ризикувати стати посміховиськом?

Щодо автографу: це власноручний запис виконавиці хіта «Мільйон червоних троянд» у книзі, яка зберігалася у продавця з 1990 року. Але це не єдина пропозиція для шанувальників співачки.

РЕКЛАМА

В Єкатеринбурзі автограф співачки можна купити трохи дешевше. Місцевий житель готовий віддати фотографію 1988 року за підписом Алли Борисівни за 450 тисяч рублів (приблизно 150 тисяч гривень).

Пропозиція від мешканця Єкатеринбурга

Тому всі розмови про «нелюбов» та «зневагу» росіян до артистки, скоріш за все — вигадки пропаганди, які нічого не варті.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що російський критик Сергій Соседов, який багато разів приїздив до України і розповідав, як любить українців, вчергове «перевзувся» і почав розповідати, що слід зробити із замком Алли Пугачової у підмосков'ї.

Фото instagram.com/alla_orfey/

РЕКЛАМА

66

Читайте нас у Facebook