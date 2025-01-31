Дональд Трамп і багато ключових членів його адміністрації продемонстрували готовність серйозно посилити економічний тиск на москву, щоб змусити її припинити війну шляхом переговорів. Основні питання стосуються того, що ще Сполучені Штати можуть зробити, щоб стиснути російську економіку, чого вони ще не робили, і як це зробити, не спричинивши економічного удару, який поставив би під загрозу заявлені Трампом цілі щодо зниження цін і прискорення зростання у США.

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Минулого тижня Трамп сам розпочав риторичну атаку на росію, попередивши кремль, що якщо він не працюватиме над досягненням миру шляхом переговорів, він вдарить молотом по економіці, яка і без того перебуває в скрутному становищі, пише Foreign Policy.

Погрози Трампа щодо посилення економічного тиску — частина лавини загрозливих тарифів на країни по всьому світу — були підтримані іншими представниками його адміністрації, зокрема міністром фінансів Скоттом Бессентом, державним секретарем Марко Рубіо та спеціальним посланником в Україні Кітом Келлогом.

«Я вважаю, що адміністрація Байдена мала була бути більш агресивною щодо російської енергетики раніше. Обережність, яку вони проявили, була такою ж, як і щодо військової техніки, — сказав Едвард Фішман, колишній високопоставлений американський чиновник з питань санкцій, який зараз працює в Центрі глобальної енергетичної політики при Колумбійському університеті. — Зі стратегічної точки зору, затримка з ширшими енергетичними санкціями була схожа на затримку з постачанням зброї».

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Перший і найбільш очевидний крок, який може зробити адміністрація Трампа — забезпечити повне виконання останнього раунду санкцій, включно з визначенням понад 180 танкерів так званого тіньового флоту росії, який вона використовує для обходу зусиль Заходу, спрямованих на обмеження її доходів від продажу нафти, йдеться у статті. Ці заходи мали на меті зробити дворічне західне «цінове обмеження» на продаж російської нафти більш ефективним, змусивши більше покупців викуповувати нафту за максимальною ціною в 60 доларів за барель.

Інший спосіб зробити верхню межу ціни більш ефективною, навіть не знижуючи її, — і цей спосіб пропонували деякі з авторів ідеї — полягає у використанні сили вторинних санкцій США для покарання покупців російської нафти і посередників, які не дотримуються верхньої межі ціни.

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Це вимагало б застосування санкцій проти банків, нафтопереробних заводів або навіть портів у таких країнах, як Китай та Індія, які купують більшу частину російської нафти. Але це буде важче продати країнам G-7, які були основними партнерами США у розробці політики обмеження видобутку нафти. За законом, члени Європейського Союзу технічно не можуть дотримуватися вторинних санкцій США.

Крім того, адміністрація Трампа може розширити і поглибити вже запроваджені санкції щодо танкерів. Європа вже обмірковує власне визначення додаткових 70 тіньових танкерів у рамках майбутнього 16-го раунду санкцій проти росії. Звичайно, цей новий пакет вимагатиме підтримки з боку Угорщини, яка погрожувала зірвати навіть рутинне продовження існуючих санкцій цього тижня.

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Хоча останні санкції США зачепили значну частину російського нелегального флоту, вони спрямовані «переважно на тіньовий флот нафтових танкерів, що працюють з російських портів у Тихому океані».

«Тіньовий флот особливо активний у балтійських портах росії, які також є найбільшим пунктом виходу російської нафти на ринок, — сказав Робін Брукс, старший науковий співробітник програми глобальної економіки та розвитку Інституту Брукінгса. - Додаткові санкції ще більше знизять ціну на російську нафту, і вони будуть найефективнішим способом завдати шкоди росії і продемонструвати рішучість Заходу щодо України».

Всі ці варіанти слідують тій самій самообмежувальній схемі, якою керувалася адміністрація Байдена в останні роки. Метою завжди було зниження доходів від російської нафти, а не фізичне вилучення великої кількості російської нафти зі світового ринку, що призвело б до різкого зростання цін на нафту і стало б серйозним стримуючим фактором для глобального зростання. Уникнення цього обмеження є однією з причин, чому Трамп на Всесвітньому економічному форумі в Давосі попросив членів ОПЕК збільшити видобуток нафти з метою обвалу цін на нафту, що було б швидшим і менш витонченим способом забезпечити зниження доходів кремля від продажу нафти. Келлог, посол Трампа в Україні, запропонував ціну на нафту в 45 доларів за барель. Проблема в тому, що нафтові прибутки знизяться у всіх, включно з Саудівською Аравією, оскільки Ер-Ріяд потребує нафти, близької до 100 доларів за барель, щоб збалансувати свій бюджет і оплатити економічну модернізацію всередині країни. Тож аналітики нафтового ринку не очікують, що ОПЕК відкриє шлюзи, поки не з'являться реальні ознаки дефіциту нафти.

«Адміністрація Байдена заклала фундамент, запровадивши санкції проти „Газпромнафти“ і „Сургутнафтогазу“, але не проти „Роснефти“, „Лукойлу“, „Газпрому“ чи „Новатеку“, — сказав Фішман з Колумбійського університету. — Заборонивши транзакції в доларах США з цими компаніями, блокування санкцій значно ускладнить для росії продаж нафти і газу — і це найсильніший варіант».

Ризик, однак, полягає в тому, що блокування всіх цих російських барелів на світовому нафтовому ринку призведе до стрімкого зростання цін, що спричинить інфляцію та уповільнення економічного зростання. Тим часом, Україна має свій власний, більш прямий спосіб продовжувати впливати на енергетичні доходи росії. Адже продовження ударів по нафтопереробних заводах є гарним доповненням до більш спокійної кампанії США і Європи, оскільки вона спрямована на ті самі нафтопродукти, які росія експортує більше після останніх заборон на танкери — і які приносять більше грошей, ніж звичайна сира нафта.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Трамп веде подвійну гру зі своїми планами.

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