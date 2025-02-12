Зеленський відмовляється від гарантій безпеки без США: що сказав президент

Якщо Дональд Трамп припинить підтримку України з боку США, Європа сама не зможе заповнити цю прогалину, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

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«Є голоси, які кажуть, що Європа може запропонувати гарантії безпеки без американців, і я завжди кажу „ні“, — сказав український президент. — Гарантії безпеки без Америки не є реальними гарантіями безпеки. Ті, хто допомагає нам рятувати Україну, матимуть шанс відновити її разом з українським бізнесом. Про всі ці речі ми готові говорити детально».

Днями Дональд Трамп заявив, що відправляє міністра фінансів США Скотта Бессента в Україну, про що повідомило агентство Reuters, щоб обговорити рідкісноземельні мінеральні ресурси. Зеленський заявив, що запропонував цю ідею Трампу ще у вересні, коли вони зустрічалися в Нью-Йорку, і має намір повернутися з «детальнішим планом» щодо можливостей для американських компаній як у відновленні післявоєнної України, так і у видобутку українських природних ресурсів.

За словами Володимира Зеленського, Україна має найбільші в Європі запаси урану й титану та «не в інтересах Сполучених Штатів», щоб ці запаси опинилися в руках росії і потенційно були передані Північній Кореї, Китаю чи Ірану.

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Але, за його словами, існував і фінансовий стимул: «Ми говоримо не тільки про безпеку, а й про гроші… Цінні природні ресурси, де ми можемо запропонувати нашим партнерам можливості, яких раніше не було, інвестувати в них… Для нас це створить робочі місця, американським компаніям це дасть прибутки».

Зеленський заявив, що для безпеки України вкрай важливо, щоб військова підтримка США продовжувалася, навівши приклад американських систем протиповітряної оборони Patriot:

«Тільки Patriot може захистити нас від усіх видів ракет, тільки Patriot. Є й інші європейські системи… Але вони не можуть забезпечити повний захист… Тож навіть на цьому маленькому прикладі ви бачите, що без Америки гарантії безпеки не можуть бути повними».

Якщо Трампу вдасться посадити Україну та рф за стіл переговорів, Зеленський заявив, що планує запропонувати росії прямий обмін територіями, відмовившись від земель, які Київ утримує в Курській області росії з моменту початку несподіваного наступу туди шість місяців тому.

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«Ми обміняємо одну територію на іншу, — сказав він, але додав, що не знає, яку частину окупованих росією земель Україна попросить на заміну. — Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету».

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Байден увійде в історію як людина, яка допомогла врятувати Україну, чи як людина, яка занадто повільно реагувала на виклик з боку путіна, Зеленський розсміявся і сказав, що на цьому етапі «дуже важко» сказати. Він розкритикував початкове небажання Байдена надати Україні зброю — «ця недовіра надала впевненості росії». Втім, додав, що Україна вдячна за всю допомогу, яка надійшла після цього.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на «Рамштайні» США не оголосять нових пакетів допомоги для України.

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