Міністр оборони США Піт Хеггет стане першим членом нової адміністрації Трампа, який відвідає НАТО, де союзники прагнуть зрозуміти, як Америка тепер планує впливати на перебіг війни в Україні, пише Washington Post

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Хеггет спочатку візьме участь у засіданні контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Колишній міністр оборони США Ллойд Остін створив головний міжнародний форум з питань надання Україні зброї та боєприпасів у 2022 році. За останні три роки близько 50 країн спільно надали Україні понад 126 мільярдів доларів США у вигляді зброї та військової допомоги. Але цього тижня вперше зустріч буде скликана іншою країною — Великою Британією. Рішення про те, хто головуватиме на наступному засіданні, якщо воно буде скликане, ще не прийнято.

Очікується, що Піт Хегсет не зробить жодних заяв щодо нової зброї для України. За словами одного з американських чиновників, він не зустрічатиметься віч-на-віч зі своїми українськими колегами, а «скоріше буде слухати на цій зустрічі, як і на засіданні міністрів оборони НАТО», йдеться у статті.

Відповідаючи на запитання, чи відправлять США війська в Україну для відстеження поставок зброї, Хеггет сказав, що США не відправлятимуть війська в країну.

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«Міністр підтвердить прихильність президента Трампа до якнайшвидшого дипломатичного завершення війни в Україні. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства у наданні безпекової допомоги Україні», — повідомили в Пентагоні перед від'їздом Хегсета.

Високопоставлений дипломат НАТО заявив, що «конструктивний діалог з новою американською адміністрацією буде найважливішим результатом зустрічі разом із зобов'язанням США зробити все можливе, щоб Україна продовжувала боротьбу».

Раніше «ФАКТИ» писали про політичні ігри США та про те, чи достатньо Сполучені Штати підтримують Україну в її боротьбі за існування.

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