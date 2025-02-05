Політичні ігри США: чи достатньо Сполучені Штати підтримують Україну в її боротьбі за існування?

США при президентстві Джо Байдена були найбільшим постачальником зброї для України. Проте навіть після того, як республіканці припинили свою опозицію щодо подальшої допомоги, Штати не виконали обіцянок Україні. Як пише Reuters, демократи на чолі з Джо Байденом могли б надати Києву більше військової допомоги, але занадто довго вагались.

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2024 рік був позначений жорсткими переговорами між демократами та республіканцями щодо нового великого пакета допомоги Києву. Під впливом Трампа його партія відмовлялася йти на поступки. Reuters повідомляє, що серед демократів також були дебати щодо можливого ризику ескалації з боку росії у разі продовження постачання Києву американської зброї. Це призвело до затримки постачання Україні.

Аналіз Reuters показав, що минулого року середній місячний обсяг військової допомоги США Україні був особливо низьким — 558 мільйонів доларів. Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що зможе закінчити війну в Україні протягом 24 годин, що робило подальше постачання зброї непотрібним в очах республіканців. Після обрання Трампа президентом щомісячна допомога, яку США надають Україні, знову зросла до 1,1 мільярда доларів.

Проте це не є особливо високою сумою та, за даними Reuters, відповідає щомісячному рівню 2023-го та 2022 років. До листопада 2024 року Україні було надано лише близько половини від обіцяного на рік. Як пише Reuters, до початку грудня США фактично поставили лише 30% заявленої бронетехніки. Збільшення виділених коштів після припинення опозиції республіканців не відбулося.

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Схожа ситуація склалася і з винищувачами F-16. Спочатку американські оборонні відомства не вважали постачання літаків доцільним і наголошували на цьому Києву. Після ухвалення рішення про постачання минув рік, перш ніж перші літаки прибули до України. Подібна боротьба точилася й навколо ракет ATACMS. Міністр оборони США Ллойд Остін скаржився на малу кількість ракет і сумнівався в їхній тактичній корисності для України. Зрештою ракети були доставлені, але з обмеженнями щодо їх використання проти цілей на російській території.

Сет Джонс з американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень зазначає, що війни ніколи не виграються або програються лише пакетами допомоги, важливими є стратегія, планування, використання сил, лідерство та моральний дух. За його словами, військовий успіх України у 2024 році не був чіткою стратегічною метою для США та їхніх європейських союзників. Допомоги, наданої Україні, було недостатньо для того, щоб відкинути російських окупантів.

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Один з американських чиновників висловив розчарування через те, що Україна могла б отримати більше зброї на початку війни, якби допомога США не була дозованою. Однак високопосадовець адміністрації Байдена заперечує, що США діяли надто повільно, зазначаючи, що без підтримки Вашингтона росія могла б захопити ще більше української території.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що найближчими місяцями Україна залишиться без допомоги США через указ, який підписав Дональд Трамп.

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