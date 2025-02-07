До США зараз не дуже багато довіри: що буде зі збройною підтримкою України

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі, який вважає, що Трамп має тиснути на путіна, очолить зустріч союзників Києва у форматі Української оборонної контактної групи (Рамштайн), вперше перебравши на себе головування від США. Зустріч відбудеться напередодні саміту міністрів оборони НАТО в Брюсселі, але українська група є набагато більшою і включає понад 50 союзників.

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Новий міністр оборони США Піт Хеггет, який наступного тижня вирушає до Європи, планує взяти участь у зустрічі з представниками України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомив американський чиновник з оборонного відомства, повідомляє Politico.

Минулого місяця 25-ту зустріч Рамштайнського формату очолив колишній міністр оборони США Ллойд Остін за кілька днів до повернення президента Дональда Трампа до Білого дому.

Вже з'явилися ознаки нової ери в політиці США щодо України. Нещодавно американські поставки обладнання з Польщі в Україну були призупинені на один день, за словами людини, знайомої з цим питанням. Але серед союзників існує широка згода щодо необхідності продовжувати підтримувати Київ.

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Велика Британія є одним з найбільших прихильників України: уряди, що змінювали один одного, надавали Києву військову допомогу на мільярди фунтів стерлінгів, а також тренували тисячі військовослужбовців.

«Британці можуть координувати так само добре, як і будь-хто інший. До США зараз не дуже багато довіри, ми занадто непередбачувані, — сказав Джим Таунсенд, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Європи і НАТО. - З точки зору надання самої допомоги, буде важко заповнити прогалину з боку США. Вони просто не зможуть цього зробити».

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Раніше міністерка закордонних справ Анналена Бербок, яка підтримує ідею постачання Києву далекобійних ракет, застерегла від значного скорочення поставок зброї в Україну.

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