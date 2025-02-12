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Союзники України будуть змушені вжити хоч якихось кроків: експерт спрогнозував перший раунд перемовин з рф

13:11 13 лютого 2025
прапори України та Росії

У президента США Дональда Трампа є можливість натиснути на росію. Водночас остання може не піти на умови Заходу, переконаний експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Ігор Попов.

«Трамп уже сказав, що якщо його план не буде підтриманий російською стороною, то в нього в кишені є й батіг, — зазначив експерт. — Він наголошував, що розроблено програму обвалу світових цін на нафту, є навіть попередня домовленість із Саудівською Аравією. Якщо ціна буде значно обвалена, то норма прибутку суттєво зменшиться. Це матиме значний вплив на російську економіку».

Попов вважає, що перший раунд переговорів може негативно закінчитися саме з вини росії. Причина — її завищені позиції.

«Тоді союзники України просто будуть змушені вжити якихось кроків у сфері й економіки, й фінансів, і в царині військової підтримки України. Тому можна очікувати й голосування щодо ленд-лізу в такому разі, й надання Україні більш далекобійного озброєння», — сказав Попов.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що про перемовини з путіним висловився підприємець та громадський діяч Валерій Пекар, зазначивши, що замість мирного плану покажуть велику бульбашку, всередині якої порожнеча.

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