Україна здійснила нові атаки на південь Курської області росії, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на переговорах про припинення вогню. Інститут вивчення війни повідомив, що бійці ЗСУ розпочали нову серію штурмів у Курській області, просунувшись до п’яти кілометрів за російські оборонні лінії на південний схід від Суджі, пише CNN.

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Хоча незрозуміло, чи атаки спрямовані на захоплення більшої території чи на зміцнення оборонних позицій України, аналітик ISW Анжеліка Еванс сказала, що прогрес такого масштабу вражає.

«Українці можуть пробити російську оборону та просунутися до п’яти кілометрів, ми не бачимо, щоб росіяни могли щось подібне зробити десь на лінії фронту», — сказала вона в інтерв’ю CNN.

Київ здивував навіть своїх союзників своїм нападом на російську територію та продовжує воювати під Курськом, навіть стикаючись із надзвичайно складною ситуацією в інших місцях уздовж лінії фронту.

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У той же час російські війська повільно просуваються до Покровська, який з літа перебуває під безперервними атаками росії, і Куп’янська на півночі.

Дехто в Україні, включно з бійцями, які воюють під Курськом та в інших місцях, сумніваються у доцільності утримання Курщини, адже Київ витрачає дорогоцінні ресурси в росії, коли йому важко захистити власну територію. Відповідь, швидше за все, зводиться до очікування того, що Трамп незабаром може почати тиснути на Україну, щоб вона погодилася на переговори з росією, вважають аналітики.

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«Немає нічого цінного в реальній землі, яку українці утримують у Курській області. Це поля і населені пункти, вони не загрожують місту Курськ і тим більше москві, — сказала Еванс. — Але коли ми думаємо про мирні переговори, утримання російської території може бути критичним активом для українців, коли вони думають про те, щоб виторгувати свою власну територію або інші речі, які вони можуть зажадати від росіян у майбутніх мирних переговорах».

Військові та політичні лідери України неодноразово заявляли, що Курська операція мала на меті запобігти новому наступу росії на півночі України та змусити москву передислокувати частину своїх військ з інших регіонів України.

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На тлі закликів Трампа до переговорів про припинення війни, Зеленський чітко дав зрозуміти, що Київ бачить Курщину як потенційну розмінну монету. Виступаючи днями, він назвав вторгнення «дуже важливою операцією».

«Ви побачите пізніше, коли ми досягнемо дипломатичного врегулювання щодо припинення війни, з якими умовами зіткнуться росіяни щодо Курського напрямку», — сказав він у своєму відеозверненні.

Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче, щоб переговори між росією та Україною почалися «якомога швидше». Він зазначив, що його адміністрація підтримує прямий контакт і з росією, і з Україною.

Українські військові підрахували, що росія розгорнула близько 78 000 військових у Курській області, що в кілька разів більше українських сил.

Раніше у «ФАКТАХ» публікувалися оцінки експертів щодо нової відправки Кім Чен Ином своїх солдатів на війну з Україною.

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