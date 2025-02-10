Близький до успіху: чи піде путін на компроміс з Трампом

На думку російських і західних експертів, путін дуже близький до досягнення своїх цілей та у нього мало стимулів сідати за стіл переговорів, як би президент США Дональд Трамп не вмовляв і не погрожував йому, пише видання Associated Press.

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Обидва президенти сигналізують про дискусії щодо України — телефоном або особисто — з використанням лестощів і погроз. Так, путін сказав, що Трамп «розумний і прагматичний», і навіть повторив його неправдиві заяви про перемогу на виборах 2020 року. Першим гамбітом Трампа було назвати путіна «розумним» і погрожувати росії зниженням тарифів і цін на нафту, на що кремль просто відмахнувся.

Під час передвиборчої кампанії Трамп хвалився, що може закінчити війну за 24 години, що згодом перетворилося на шість місяців. Він припустив, що вони з путіним можуть незабаром вжити «значних» заходів для припинення війни.

Трамп може похвалитися своєю майстерністю укладання угод, але путін не віддасть своє, бо змарнує шанс покарати Захід і підірвати його альянси та безпеку, примусивши Київ до політики нейтралітету. Дональд Трамп, можливо, хоче залишити у спадок славу миротворця, але «історія не буде до нього прихильною, якщо він стане людиною, яка все це віддасть», вважає Кім Даррок, посол Великої Британії в США у 2016−2019 роках. Колишня речниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що угода на користь москви стане сигналом «американської слабкості».

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Трамп і путін востаннє зустрічалися в Гельсінкі у 2018 році, коли між ними була «взаємна повага», сказав колишній президент Фінляндії Саулі Нііністьо, який приймав саміт. Але вони «не дуже схожі», додав він, оскільки путін є «системним» мислителем, тоді як Трамп діє як бізнесмен, який приймає «швидкі» рішення. Це може спричинити зіткнення, оскільки Трамп хоче швидкого вирішення війни, тоді як путін прагне повільного, що посилить його військову позицію і послабить політичну волю як Києва, так і Заходу.

путін не дав зрозуміти, що відступить, але сказав, що «якщо є бажання вести переговори й знайти компромісне рішення, нехай хто завгодно веде ці переговори», йдеться у статті.

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«Взаємодія — це не те саме, що переговори», — зазначив сер Лорі Брістоу, посол Великої Британії в росії у 2016−2020 роках, описуючи російську стратегію як «що моє — те моє, а що ваше — то предмет переговорів».

Дональд Трамп також не може гарантувати, що Україна ніколи не вступить до НАТО, не може скасувати всі західні санкції, легко змусити Європу відновити імпорт російських енергоносіїв або змусити Міжнародний кримінальний суд скасувати свій ордер на арешт путіна за воєнні злочини.

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Дональд Трамп може чинити тиск на росію, підтримуючи американську нафтову промисловість субсидіями, і скасувати 10% торгові тарифи, накладені на Китай, в обмін на те, що Пекін обмежить економічні зв'язки з москвою, що може зробити її «по-справжньому ізольованою», вважають експерти. Європа також може підкреслити свою прихильність до Києва і вислужитися перед Трампом, купуючи американське військове обладнання для передачі Україні, сказав колишній радник з питань національної безпеки Великої Британії лорд Пітер Рікеттс.

Раніше про перемовини Трампа з путіним висловився підприємець та громадський діяч Валерій Пекар, зазначивши, що замість мирного плану нам покажуть велику бульбашку, всередині якої порожнеча.

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