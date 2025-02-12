Українка Костюк зіпсувала день народження суперниці з Польщі та вперше пробилася до чвертьфіналу Дохи (відео)

Найсильніша тенісистка України Марта Костюк (21-а у світовому рейтингу), яку пограбували в Мілані, продовжила успішний виступ на престижному турнірі Qatar TotalEnergies Open у Досі (Катар) із призовим фондом 3 млн 655 тисяч доларів.

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Після виграшу у туркені Зейнеп Сомнез (94-а) — 6:3, 6:3 і сенсаційної перемоги над третьою ракеткою світу Корі Гауфф із США — 6:2, 7:5 22-річна киянка зламала опір півфіналістки Australian Open-2023 Магди Лінетт (36-а) з Польщі — 6:4, 6:2, зіпсувавши суперниці день її 33-річчя.

Перший у кар'єрі вихід до чвертьфіналу змагань у Досі приніс Марті 83 470 доларів призових «брудними». Наступною суперницею Костюк стане переможниця поєдинку між американкою Амандою Анісімовою (41-а) та канадкою Лейлою Фернандес (27-а).

Додамо, що Марта Костюк гратиме свій другий чвертьфінал на турнірах WTA 1000. Вперше вона дійшла до цієї стадії минулого року в Індіан-Уеллсі.

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На жаль, Ангеліна Калініна (50-а), Даяна Ястремська (49-а) та Еліна Світоліна (22-а) вже припинили виступи в Досі. Ангеліна програла словачці Ребеці Шрамковій (46-а) — 2:6, 3:6, Даяна капітулювала перед американкою Пейтон Стернс (47-а) — 5:7, 3:6, а Еліна після перемоги над чемпіонкою Уімблдону-2023 Маркетою Вондроушовою (34-а) з Чехії — 0:6, 6:2,7:5 не змогла пройти Джессіку Пегулу (5-а) із США — 3:6, 6:7(3).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марта Костюк увійшла до десятки найкращих спортсменів України 2024 року.

Фото Jimmie48

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