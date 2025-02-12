До чого призведе заморожування війни в Україні: прогноз данської розвідки

Якщо війна в Україні завершиться чи буде заморожена, а НАТО не стане переозброюватися вже зараз, приблизно за п'ять років росія встигне підготуватися до нової великомасштабної війни в Європі. Про це повідомляють у новій оцінці загроз, проведеній Управлінням військової розвідки Данії (DEA)

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«Наразі немає загрози військового нападу на Данію, але здається, що військова загроза з боку росії буде наростати протягом наступних років. З 2022 року у рф відбувається нарощування військової сили з метою мати можливість вести рівноправну боротьбу проти сил НАТО, — повідомляють у розвідці. — Економічна й матеріальна підтримка Китаю та підтримка Північної Кореї та Ірану військами та системами озброєнь дедалі більше сприяють звільненню ресурсів на озброєння росії. рф бачить конфлікт із Заходом і готується до війни проти НАТО. Це не означає, що прийнято рішення почати таку війну, але росія озброюється та нарощує потенціал. росія, ймовірно, буде охоче використовувати військову силу проти однієї чи кількох європейських країн НАТО, якщо вона сприймає НАТО як військово ослаблене або політично розділене».

На думку експертів розвідки, конкретна військова загроза з боку росії також залежить від розвитку війни в Україні. Навряд чи росія буде одночасно вести війну в Україні та з одним чи кількома країнами НАТО.

«Коли війна припиниться або заморозиться, росія зможе вивільнити значні військові ресурси і таким чином збільшити свою військову спроможність становити пряму загрозу для НАТО. росія хоче контролювати морські простори на північ від свого материка. Цілком можливо, що росія хоче контролювати весь шлях до Північного полюса», — припускають данські експерти.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що, на думку опозиційного кандидата у канцлери Німеччини Фрідріха Мерца, надання Україні статусу кандидата в ЄС є правильним кроком, бо вступ до Євросоюзу дасть Україні значно більше безпеки.

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