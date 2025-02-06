Президент США намагається посилити переговорні позиції України. Попри військові досягнення росії на сході України, де армія путіна підходить до Покровська, кремль демонструє занепокоєння та нервозність. путін нещодавно на російському телебаченні хвалив Дональда Трампа за його жорстку позицію щодо європейських лідерів, називаючи їх «собаками, які будуть виляти хвостами». Це свідчить про бажання путіна розділити Захід і маніпулювати новим урядом США, пише t-online.de.

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москва намагається використати військову перевагу, щоб захопити якомога більше української території, але затягує час і не бажає переговорів. Однак Трамп може зупинити ці плани, покращивши оборону України та завдаючи ударів по російській економіці, особливо через експорт сировини.

Економіка росії продовжує слабшати через санкції та атаки на сировинний бізнес. Після майже трьох років війни економічні проблеми лише поглиблюються. Економіст Бенджамін Гільгеншток з Київської школи економіки стверджує, що російська економіка «помирає повільно».

Україна використовує безпілотники для атак на російські нафтопереробні заводи, що завдає значних втрат економіці росії. США також посилюють зусилля проти «тіньового флоту» росії, який транспортує нафту в обхід санкцій.

Торгівля нафтою між росією та Індією зросла до майже трьох мільярдів доларів на місяць, але США можуть завдати удару по економіці рф через Саудівську Аравію, яка хоче збільшити квоти на видобуток. Це може призвести до падіння цін на нафту й серйозних проблем для російської економіки.

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Реакція путіна показує, що його нервують ці заходи. Трамп не вірить у традиційні союзи США і готовий домовлятися з путіним, якщо це буде вигідно для його політичного плану. Однак покращення переговорної позиції України залишається важливою метою для США. Майбутні гарантії безпеки для України покажуть, чи зацікавлений Трамп у політичному успіху або тривалому мирі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи достатньо Сполучені Штати підтримують Україну в її боротьбі за існування.

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