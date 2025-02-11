Вступ до ЄС дасть більше безпеки: Шольц та Мерц говорили про місце Україні у НАТО

Канцлер Олаф Шольц, який хоче фінансувати Україну мільярдами лише за рахунок позик, висловив надію на мирні переговори між росією та Україною після приходу Дональда Трампа до влади в США. На його думку, залишилося побачити, чи можна «досягти миру в Україні після приходу Трампа до влади». Про це він заявив на теледебатах із опозиційним кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцом, який виступає за постачання Україні крилатих ракет Taurus.

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«Було б дуже добре, якби ця війна закінчилася», — сказав канцлер.

Щодо відмови від надання Україні крилатих ракет більшої дальності, канцлер непохитний. Він вважає, що це крок, який Німеччина не повинна підтримувати.

Відповідаючи на запитання, чи варто Україні вступати в НАТО, Фрідріх Мерц відповів, що вона цього зробити не може.

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«Тому що НАТО не приймає членів, які перебувають у війні, — сказав Мерц. — Але надання Україні статусу кандидата в ЄС є правильним кроком. Вступ до Євросоюзу дасть Україні значно більше безпеки».

Він не згадав про перспективу вступу України в НАТО після закінчення війни. У свою чергу Олаф Шольц сказав, що членство України в НАТО «не відбудеться найближчим часом», оскільки США відхилили цю пропозицію.

Раніше повідомлялося, що до США зараз не дуже багато довіри.

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