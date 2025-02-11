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Вступ до ЄС дасть більше безпеки: Шольц та Мерц говорили про місце Україні у НАТО

15:12 11 лютого 2025
Канцлер Олаф Шольц та кандидат у канцлери Фрідріх Мерц. Фото із сайту deutschland

Канцлер Олаф Шольц, який хоче фінансувати Україну мільярдами лише за рахунок позик, висловив надію на мирні переговори між росією та Україною після приходу Дональда Трампа до влади в США. На його думку, залишилося побачити, чи можна «досягти миру в Україні після приходу Трампа до влади». Про це він заявив на теледебатах із опозиційним кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцом, який виступає за постачання Україні крилатих ракет Taurus.

«Було б дуже добре, якби ця війна закінчилася», — сказав канцлер.

Щодо відмови від надання Україні крилатих ракет більшої дальності, канцлер непохитний. Він вважає, що це крок, який Німеччина не повинна підтримувати.

Відповідаючи на запитання, чи варто Україні вступати в НАТО, Фрідріх Мерц відповів, що вона цього зробити не може.

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«Тому що НАТО не приймає членів, які перебувають у війні, — сказав Мерц. — Але надання Україні статусу кандидата в ЄС є правильним кроком. Вступ до Євросоюзу дасть Україні значно більше безпеки».

Він не згадав про перспективу вступу України в НАТО після закінчення війни. У свою чергу Олаф Шольц сказав, що членство України в НАТО «не відбудеться найближчим часом», оскільки США відхилили цю пропозицію.

Раніше повідомлялося, що до США зараз не дуже багато довіри.

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