Ніяких передвісників миру: Північна Корея відправила до росії 200 одиниць далекобійної артилерії

За оцінками міністерства оборони Південної Кореї, Північна Корея направила близько 200 одиниць далекобійної артилерії до росії та, ймовірно, надішле більше військ і зброї на підтримку війни москви проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Ця оцінка була зроблена після того, як раніше розвідувальне агентство Південної Кореї підрахувало, що Північна Корея направила близько 11 000 військових для підтримки росії, з яких 300, як вважають, були вбиті, ще близько 2700 поранені, пише інформаційна агенція Yna.

«Північна Корея надала близько 11 000 військових, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів, і можливо КНДР додатково планує постачати війська, зброю та боєприпаси в майбутньому», — заявили у міністерстві під час брифінгу для парламентського комітету з питань оборони.

У відомстві також повідомили, що очікується, що Північна Корея подвоїть розробку озброєнь цього року, останнього року п’ятирічного плану розробки складної зброї, такої як атомні підводні човни, супутники-розвідники та твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.

РЕКЛАМА

Щодо відносин Північної Кореї зі Сполученими Штатами, міністерство заявило, що Пхеньян, схоже, прагне створити «сприятливі обставини для переговорів з Вашингтоном» шляхом демонстрації жорсткої риторики та провокацій. Північна Корея не відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа про його наміри відновити відносини з лідером Кім Чен Ином. Натомість вона провела ракетні випробування та оприлюднила візит Кім Чен Ин на базу виробництва ядерних матеріалів, зазначили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що КНДР компенсує рф брак зброї, відправивши москві близько 150 балістичних ракет і не менше артилерійських установок.

РЕКЛАМА

44

Читайте нас у Facebook