Стартували зйомки популярного за радянських часів шоу

У Києві стартували зйомки нового розважально-інтелектуального проєкту «Колесо фортуни», ведучим якого став Юрій Горбунов, що потрапив у скандал. Вікторина створюється за міжнародним форматом «Wheel of Fortune», який підкорив 60 країн світу. Нагадаємо, проєкт був відомим ще за радянських часів під назвою «Поле чудес», а його першим ведучим був журналіст Владислав Лістьєв.

ВІДЕО ДНЯ

За правилами шоу випробувати удачу, покрутивши Колесо, може будь-хто, а вгадавши літеру чи слово — отримати цінні призи.

Учасниками гри є звичайні українці, різного віку та професій. Відомо, що серед перших учасників вікторини — вчителька географії, фітнес-тренер, лікар, юрист, стендап-комік, шеф-кухар.

РЕКЛАМА

Питання гри побудовані на прислів'ях та приказках, текстах популярних пісень, загальновідомих фразах зі школи та побуту, а також фактах з історії та географії. Над розробкою питань працює команда на чолі з відомим мовознавцем Олександром Авраменком.

Нагадаємо, стартували зйомки ювілейного сезону популярного шоу.

РЕКЛАМА

253

Читайте нас у Facebook