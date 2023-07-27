«Мене зробили злочинцем»: Юрій Горбунов після скандалу зробив ще одну гучну заяву

Продюсер та телеведучий Юрій Горбунов, який після скандалу відмовився від державного фінансування свого серіалу «СМТ Інгулець», зробив ще одну гучну заяву. Під тиском хейту він заявив, що готовий відмовитись від ордену «За заслуги» ІІ ступеня, який йому присвоїли за волонтерську діяльність, та передати нагороду військовим. Про це Юрій розповів в коментарі ISLND TV.

За словами продюсера, до нагороди його представили військові ще влітку минулого року.

«Коли ми звернулися в представництво відділу з питань нагород, нам сказали: „Вас представили військові до ордена. Ми не могли їм відмовити“. Тільки до того моменту ми для військових дали близько 70 концертів… На той момент наша спілка передала ЗСУ близько 400 авто, а сьогодні це більше 800», — розповів Горбунов.

Він каже, що насправді орден ще не отримав фізично. Коли це станеться, готовий передати його військовим, які зараз захищають країну на передовій.

Юрій підкреслив, що головний фронт зараз — військовий. Але також він вважає, що і культурний фронт є важливим

«Тепер мене зробили злочинцем… Я дуже хочу, щоб працювала економіка і моя індустрія. Я розумію, що є основний фронт… Коли мені зараз телефонують військові з підтримкою в приватних розмовах і кажуть: „А ми дивимося твоє „Скажене весілля“. Бо це комедія, ми хочемо позитивних емоцій“. Ми хочемо таку саму комедію зняти. Я ще раз наголошую, вона не про Поворознюка», — сказав шоумен.

Нагадаємо, скандал розгорівся через державне фінансування проектів, в тому числі й серіалу Горбунова, на який виділили 33 мільйони.

Під тиском суспільної критики міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав заяву про відставку.

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