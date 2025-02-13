Санкції «не працюють»: ще одна галузь російської економіки зазнає збитків

Нафтовидобуток країни-агресора потерпає не лише від ударів українських дронів, а й міжнародних санкцій. Наслідком цього є те, що російська нафта з далекого сходу не вивозиться на експорт, а зберігається просто в танкерах, тим самим ще сильніше ускладнюючи експорт вуглеводневої сировини.

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Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на дані Bloomberg. За їхніми даними йдеться про 6,3 млн барелів сирої нафти або дводенний морський експорт усієї країни-агресора.

Ба більше, за тиждень до 9 лютого сукупний морський експорт впав на 25% - до 2,3 млн барелів (з 3,05 млн минулого тижня). Так, з восьми партій нафти Sokol, які після введення 10 січня масштабних санкцій США були завантажені на танкери-шатли, що потрапили до чорного списку, було вивантажено тільки одну. Два танкери перевалили нафту на супертанкер у порту міста Находка, інші лежать у дрейфі. Якщо не вивантажити нафту з цих «човників», які транспортують її з проєкту «сахалін-1», у нього незабаром закінчаться вільні судна для відвантаження видобутої нафти, зазначає Bloomberg.

Аналогічна картина спостерігається на «сахаліні-2». На додаток до трьох танкерів, які обслуговують проєкт і зараз простоюють після потрапляння під санкції, для транспортування сировини використовується танкер Galactica. Але й він не демонструє прагнення якнайшвидше доставити вантаж до порту призначення в Китаї — транспондер танкера показує швидкість в один вузол (1,85 км/год — Авт.) біля японського острова Хоккайдо.

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За тиждень до 9 лютого 21 танкер викачав у російських портах 16,1 млн барелів нафти; тижнем раніше 29 суден взяли на борт 21,34 млн барелів, а постачальники змушені знижувати ціну, оскільки через санкції значно зросла вартість доставки.

У результаті вартість відвантаженої за останній тиждень нафти впала на $ 380 млн (28%) порівняно з тижнем до 2 лютого і склала $ 990 млн. Це найнижчий показник із грудня 2022 року.

Тим часом західні судновласники допомагають «тіньовому» танкерному флоту рф, заробляючи на цьому сотні мільйонів євро.

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