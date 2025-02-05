Заробили сотні мільйонів євро: як західні судновласники постачали танкери тіньовому флоту рф

У середині січня 2025 року реалізувався саме той сценарій, про який давно попереджали експерти: 18-річний танкер зазнав аварії в Балтійському морі, неподалік від узбережжя землі Мекленбурґ-Передня Померанія. Вважається, що судно є частиною російського тіньового флоту. Буксири намагалися стабілізувати некерований танкер Eventin під час сильного шторму. 99 000 тонн сирої нафти з росії перебували на борту Eventin в той час.

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок чітко відреагувала на цей інцидент: «Підлим використанням флоту іржавих танкерів путін не лише обходить санкції, але й охоче погоджується з тим, що туризм на Балтійському морі зупиниться».

Відтоді танкери російського тіньового флоту перебувають у центрі уваги громадськості. Ще й тому, що один з кораблів підозрюється у навмисному пошкодженні підводного кабелю Estlink 2 у Фінській затоці наприкінці 2024 року. Військові, розвідувальні служби та політики тепер розглядають ці кораблі як кричущий ризик для безпеки, пише видання tagesschau.de.

Міжнародний дослідницький проєкт ShadowFleetSecrets показує, що проблема російського тіньового флоту значною мірою створена Заходом. Всебічний аналіз даних показує, що 230 танкерів із загальної кількості понад 650 суден були продані американськими та європейськими судновласниками тіньовому флоту — очевидно, за дуже високими цінами. Це відповідає приблизно третині всіх суден, які український аналітичний центр «Інститут Київської школи економіки» відносить до російського тіньового флоту. Всі вони були продані після початку російської війни проти України — тобто в той час, коли ціни на вживані танкери в деяких випадках подвоїлися порівняно з довоєнним роком. Згідно з дослідженням, кілька німецьких судноплавних компаній і судновласників також заробили гроші на суперечливих угодах: загалом у 2022−2024 роках було продано одинадцять танкерів з німецького торгового флоту, які зараз є частиною російського тіньового флоту. За оцінками, судновласники заробили на цих угодах близько 200 мільйонів євро.

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Попит на старі танкери стрімко зріс після початку російської агресивної війни проти України. Мішель Бокманн з галузевої служби Lloyds List Intelligence припускає, що всі продавці повинні були знати, куди в кінцевому підсумку йдуть їхні судна. росія свідомо обходить міжнародні санкції за допомогою напівзруйнованих кораблів, власність яких незрозуміла, а ризики недостатньо застраховані.

Раніше повідомлялося про катастрофу у Керченській протоці двох російських танкерів. Мазутом із затонулих танкерів забруднене азовське узбережжя під Бердянськом.

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