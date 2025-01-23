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Санкції США вплинули на російсько-китайську торгівлю нафтою: ЗМІ пояснили, як саме

17:21 24 січня 2025
танкери тіньового флоту росії

Танкери, які раніше транспортували нафту із західних портів росії, перенаправляються на схід країни, щоб обслуговувати ключовий маршрут сирої нафти до Китаю, якому перешкоджають широкі санкції США. Частково причиною, ймовірно, є гроші. Фрахтові ставки на транспортування сирої нафти ESPO з російського порту Козьміно до Китаю зросли більш ніж утричі після того, як США запровадили санкції щодо танкерів, які використовували цей маршрут. Зазвичай для торгівлі використовуються менші кораблі, відомі як Aframaxes — місткістю близько 700 000 барелів, зазначає Bloomberg.

Відповідно до даних відстеження суден, зібраних ним, щонайменше два танкери з власниками, зареєстрованими в Гонконзі, почали курсувати цим маршрутом. Чи є власники компаній росіянами, поки невідомо.

«Зміна маршруту є ознакою того, що російські постачальники віддають перевагу далекосхідним маршрутам», — сказала старший аналітик Vortexa Емма Лі.

Раніше цього місяця адміністрація Байдена перед тим, як піти, запровадила агресивні санкції проти нафтової промисловості росії, спрямовані на страховиків, трейдерів і близько 70% суден, які обслуговували Козьміно. Це поставило під загрозу експорт 900 000 барелів на день.

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Судно Jinjiang Experience завантажило майже 770 000 барелів з Козьміно 18 січня і, як очікується, цього тижня досягне Тяньцзіня на півночі Китаю, свідчать дані відстеження суден. Раніше судна Aframaxes перевозили Urals із західних терміналів росії та інші марки з Близького Сходу. Минулого тижня танкер Bhilva, який раніше не перевозив російські вантажі, судячи з даних суднових брокерів і самого судна, прямував до Козьміно без вантажу. Але тепер танкер зробив розворот в Індійському океані і зараз йде через Малаккську протоку.

Додамо, що експорт російського палива активно падає через атаки безпілотників.

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