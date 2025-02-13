Крім тих, хто вже у війську, в нас більше нікого не буде: військовий про залучення до ЗСУ за мільйон гривень добровольців до 24 років

Військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко пояснив, в чому несправедливість проєкту « Контракт 18−24 » із залученням до війська молоді до 24 років, який започаткувало Міноборони. Так, молоді, яка наразі не підлягає мобілізації, пропонують укласти контракт на рік з оплатою у мільйон гривень й звільненням від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту з правом виїзду за кордон.

«Як на мене, занадто різка реакція багатьох блогерів та не-блогерів на план по залученню 18−24-річних до війська — вона зовсім не про цей план, — пише Ігор Луценко. — Вона про те, що ті, хто зараз сумлінно перебувають на службі, відчувають себе зневаженими. Людям просто надали привід сказати про своє страждання, і от вони про нього стали казати.

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Я раніше казав: крім тих, хто ВЖЕ у війську, у нас, за великим рахунком, більше нікого не буде!

Те військо, яке є — іншого не дано. Воно, те, що є — наша надія і опора. Саме це військо треба пестити і плекати.

Чим довше людина воює — тим більше, за інших рівних, благ вона має отримувати.

Ставка на нових — програшна, бо нових — мізер, а старих — сотні тисяч. А ще — якість. За битого двох небитих дають.



Кажуть, що потічок людей, котрих мобілізовують в армію, невеликий, що витікає з армії СЗЧшниками, вбитими, пропалими безвісти і пораненими теж чимало.

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Але я знаю, що якщо нормально вкластися у тих золотих, хто ще лишився, то у нас все вийде. Не тільки кількостями людей треба мислити — а й їхніми якісними характеристиками.

На війні буває так, що одна людина може бути вартою десятьох. І навпаки, якийсь недолугий або шкідливий солдат може нанести шкоду своїм. Тому цінність бійця може змінюватися як в десятки разів за абсолютною величиною, так і міняти свій знак.

Головними мають бути не цифри людської маси, а сума якостей особистостей.

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Ще раз — кількість мобілізованих і кількість втрат НЕ пояснює достатнім чином зміну боєздатності війська. Набагато більшу силу має морально-психологічний стан тих, хто зараз служить, їхня організованість, затребуваність, реалізованість, професіоналізм, навченість і мотивованість.

Скільки надії є у них на самих себе — стільки у нас і є шансів на перемогу.

Правило «найкраще — новачкам» є хибним, є протилежним тому, що треба робити. Звісно, новачків варто залучати. Але треба все ж найбільше наділять тих, хто найбільш досвідчений, вправний, успішний, стійкий. Тоді й новачки підтягнуться — бо вони будуть заходити не у поступову деградацію умов служби, а у процес зростання, як власного, так і армії загалом".

Фото із соцмереж

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