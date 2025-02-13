«У нас тут сутичка нарциса з психопатом»: політичний психолог про те, як путін успішно вербує Трампа

Віце-президентка Асоціації політичних психологів України, кандидат психологічних наук Світлана Чуніхіна, яка раніше розповідала, як під час війни зберегти здоровий глузд , охарактеризувала контакти Трампа на путіеа з точки зору психології.

«Те, що ми бачимо у путіна з Трампом, це вербування у прямому ефірі, — пише Світлана Чуніхіна.

Крок перший: путін публічно приєднується до трампівської картини світу про вкрадені у 2020 році вибори та про те, що війна не почалася би, якби їх не вкрали.

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Крок другий: путін підвищує ставки в трампівській зневазі до Європи, начебто натякаючи, що тут можна сильно не церемонитися — розповідаючи про помахування європейським хвостиком у американської ноги. Трамп це оцінив, про що радісно повідомив у своїй соцмережі.

Крок третій: телефонна розмова, яка швидше за все перша особиста. На вже розігрітого попереднім вербуванням Трампа, мабуть, обрушився такий потужний потік лестощів, що він вважав за необхідне похвалитися цим прилюдно: мовляв, путін цитував мої геніальні висловлювання про здоровий глузд.

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І найбільш показове, що клієнт впевнений, що він зверху, що він веде, і все виходить, як він хоче. Хоча ведуть його. На очах у здивованої публіки.

У Юнга якось запитали, що буде, якщо Гітлера, Муссоліні та Сталіна замкнути в одній кімнаті з мінімумом їжі, хто переможе? Переможе найжорстокіший, сказав Юнг, це Сталін. Так і вийшло.

У нас тут сутичка нарциса з психопатом, і перший психологічно набагато вразливіший. У нього є «точка болю» — він потребує інших людей, щоб отримувати від них підтвердження своєї величі та переваги. Люди на кшталт Трампа зневажають інших (тих, хто слабший та гірший), але потребують їх. А особливо вони потребують схвалення тих, кого вважають сильнішими і кращими, кого не зовсім зневажають, а скоріше навіть захоплюються ними. Це очевидна і проста у використанні вразливість.

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А психопати такої точки болю не мають, їм ніхто не потрібен (психологічно). Інші люди для них — лише картонні фігурки, які можна легко переставляти туди-сюди. І наразі путін точно знає, що Трамп зроблений з того ж картону, що й решта. Лише червоного кольору з написом «Мейк Америка грейт егейн». Але так навіть простіше.

Фото із соцмереж

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