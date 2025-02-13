В кремлі п’ють горілку прямо з пляшки. Трамп здає Україну: що пишуть в західних ЗМІ про перемовини президентів США і росії

Після телефонної розмови президента США з путіним, а потім з Володимиром Зеленським західні ЗМІ пишуть про разючу зміну американської позиції щодо росії та готовність очільника Сполучених Штатів серйозно сприймати кремлівського диктатора, який підступно розпочав війну проти України.

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Як пише Politico, прихильники Києва з шоком та обуренням відреагували на заяву Дональда Трампа, що він поговорив з путіним і «негайно почне переговори» з ним щодо війни в Україні.

«Президент Трамп зателефонував нашому ворогу, росії, перш ніж зателефонувати нашому союзнику, Україні. Водночас його міністр оборони відкинув майбутнє України в НАТО і відновлення суверенітету України над своїми землями. Давайте не будемо приховувати, що це означає — здача інтересів України і наших власних, ще до початку переговорів», — цитує видання американського сенатора Адама Шиффа.

Голова комітету у закордонних справах естонського парламенту Марко Міхкельсон застеріг: «Сьогоднішній день може увійти в історію як чорний день для Європи». Та додав, що європейським лідерам час «взяти свою долю у власні руки».

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Засудив переговорну стратегію Дональда Трампа й колишній міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. «Починати переговори з визначення того, від чого одна сторона повинна відмовитися — не сильний хід. Створювати враження, що вторгнення окупається — не сильний хід. Режими уважно стежать за цим», — обурюється Клеверлі.

У спостерігачів складається враження, що новообранний президент США, схоже, звинувачує Україну в нападі росії на її територію. Як заявив виданню колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон після перемовин очільника Білого дому з російським диктатором, «в кремлі п'ють горілку прямо з пляшки»: «Це був великий день для москви. путін не може бути щасливішим».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що з приходом в Білий дім Трампа США більше не хочуть впливати на світ та інші країни, не бачать необхідності поширювати демократію та боротись за вплив з іншими країнами.

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Фото з відкритих джерел

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