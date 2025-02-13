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Раз на два-три місяці: Леся Нікітюк розкрила свій режим харчування

22:17 13 лютого 2025
Леся Нікітюк

Популярна телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка нібито вагітна первістком, зізналася, якої дієти притримується. На своїй сторінці у соціальній мережі Леся відверто виклала свій денний раціон та розказала, які продукти вживає дуже рідко. Виявилось, що ведуча рахує калорії та притримується особливої дієти вже понад десять років.

«Вже десять років у мене ціла філософія харчування, — написала Леся. - Мʼясо я їм, але тільки птицю… рибу всяку їм. Макарони твердих сортів, хліб гречаний на заквасці, каші, багато овочів.

З фруктів переважно яблука та ягоди. Манго — на свята. Десерти — чіп-пудинг, фініки, чорнослив, желе. Борщі, супи — раз на тиждень. Тісто — ні. Піца раз в 2−3 місяці. З випічки — мигдалевий круасан раз на місяць. Молочку ніяку, молоко горіхове, сирники — рідко.

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Загалом я навчилася рахувати калорійність, ніколи не їм до повноти шлунку. Їжа легка, щоб після неї не хотілося спати".

Нагадаємо, на початку року Леся Нікітюк вразила новиною, що зібралася під вінець.

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