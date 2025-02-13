Раз на два-три місяці: Леся Нікітюк розкрила свій режим харчування

Популярна телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка нібито вагітна первістком, зізналася, якої дієти притримується. На своїй сторінці у соціальній мережі Леся відверто виклала свій денний раціон та розказала, які продукти вживає дуже рідко. Виявилось, що ведуча рахує калорії та притримується особливої дієти вже понад десять років.

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«Вже десять років у мене ціла філософія харчування, — написала Леся. - Мʼясо я їм, але тільки птицю… рибу всяку їм. Макарони твердих сортів, хліб гречаний на заквасці, каші, багато овочів.

З фруктів переважно яблука та ягоди. Манго — на свята. Десерти — чіп-пудинг, фініки, чорнослив, желе. Борщі, супи — раз на тиждень. Тісто — ні. Піца раз в 2−3 місяці. З випічки — мигдалевий круасан раз на місяць. Молочку ніяку, молоко горіхове, сирники — рідко.

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Загалом я навчилася рахувати калорійність, ніколи не їм до повноти шлунку. Їжа легка, щоб після неї не хотілося спати".

Нагадаємо, на початку року Леся Нікітюк вразила новиною, що зібралася під вінець.

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