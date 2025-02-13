«Після останньої атаки бригада ворога була повністю знищена ЗСУ»: Зеленський про втрати рф

На думку президента України Володимира Зеленського, який відмовляється від гарантій безпеки без США, путін досі вірить, що має шанси на перемогу. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю виданню The Economist.

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«Я думаю, що навколо нього є люди й він володіє всією інформацією, але… без деталей, тому що ніхто не хоче псувати йому настрій, вони його бояться. Тож він знає загальні речі, але не повністю розуміє всі втрати, які має. Або він не зовсім розуміє ситуацію зі своїми солдатами. Він розуміє, що нинішньої ситуації достатньо, щоб тиснути на нас на полі бою. І тому головне (для нього), щоб підтримка України не зростала, а зменшувалася. І тоді цього вистачить на довгу-довгу війну. І я впевнений, що він розуміє, що не може нас окупувати в нинішніх умовах. Він це розуміє. І тому залучення інших країн, ескалація, знаєте, як сказати, ескалація додаткової інформації тощо. Північна Корея, він ескалує, він їх запрошує, та він не ділиться інформацією про те, скільки втрат серед північнокорейських солдатів. Загинули тисячі людей. Після останньої атаки, до речі, одна їхня бригада була повністю знищена нами, а було три бригади по 4 тисячі, приблизно так…»

Серед цих північнокорейців за один день, додав президент, було 230 загиблих. Була їхня розгромна поразка.

«Втрати і у нас були, але важливо те, що вони через два-три дні змушені були евакуювати цю бригаду на відновлення. Так бригада була розбита. путін не знає точно цих деталей. Вони не кажуть йому. Мовляв, все добре, пресингуємо в Курську, пресингуємо на сході тощо, а він не розуміє втрат. Інша справа, що йому, мабуть, байдуже, скільки людей загинуло. Я впевнений в цьому», — сказав Зеленський.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що сказав Трамп про путіна, війну в Україні та повернення окупованих росією територій.

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