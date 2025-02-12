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Голова Військового комітету НАТО пояснив, завдяки чому рф продовжує війну в Україні

16:21 12 лютого 2025
Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне

Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що з лютого 2022 року росія втратила понад 700 тисяч солдатів убитими і пораненими. Тисячі танків, бронемашин і літаків були знищені, а російський флот був витіснений з більшої частини Чорного моря.

«Попри ці втрати, росія продовжує війну за підтримки Північної Кореї, Ірану та Китаю. Однак у довгостроковій перспективі росії буде складно і надалі не зважати на такий високий рівень втрат», — вважає адмірал.

На думку адмірала, продовження військової підтримки нашої держави призведе до подальшого погіршення військової спроможності росії. Й очевидно поставить Україну в сильнішу позицію під час переговорів.

«Наша мета — зосередитись на підтримці завершення війни, щоб забезпечити Україні можливість вступати в будь-які переговори з позиції сили», — резюмував військовий.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що ЗСУ відновили контратаки вздовж лінії фронту.

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