«Я хочу безпеки для наших грошей»: журналіст про те, що сказав Трамп про путіна, війну в Україні і повернення окупованих росією територій

Напередодні Дональд Трамп зателефонував російському диктатору путіну, а після цього — українському президенту Володимиру Зеленському . Вже після цих переговорів він відповів на запитання журналістів про війну в Україні та можливість її завершення. Про те, що конкретно казав президент США, розповів кореспондент «Голосу Америки» Остап Яриш.

«Якщо вам вчора було недостатньо новин з Вашингтона, то ось більше заяв Дональда Трампа про Україну, які він зробив пізніше, спілкуючись з журналістами, — пише Остап Яриш.

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Журналісти: Чи вважаєте ви Україну рівноправним учасником цього мирного процесу?

Дональд Трамп: (пауза) Хмм… Це цікаве запитання. Я думаю, що вони повинні укласти мир. Їхніх людей вбивають, і я думаю, що вони повинні укласти мир. Я сказав, що це негарна війна, щоб у неї вступати. Гадаю, вони повинні укласти мир. Ось що я думаю.

Журналісти: (Питання про НАТО)

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Трамп: Особисто я не вважаю практичним, щоб Україна була членом НАТО. Новий міністр оборони, Піт Геґсет, сьогодні сказав, що вважає це малоймовірним або непрактичним. Мабуть, це правда. Задовго до президента путіна було сказано, що в жодному разі цього не дозволять. Це триває багато-багато років. Вони давно говорять, що Україна не може йти в НАТО, і мені це підходить.

Ж: Чи підтримали б ви поступки Зеленським територіями або обмін територіями?

Трамп: Йому доведеться зробити те, що він має зробити. Але, знаєте, його рейтинги в опитуваннях не надто високі. М'яко кажучи. У нього є країна, її спустошили та атакували. І він має армію — насправді, дуже-дуже відважну. Незважаючи на те, що ми дали йому, на мій погляд, 350 мільярдів доларів, це реальна цифра. Ви не чуєте цього числа. А Європа дала, на мій погляд, 100 мільярдів доларів, і вони зробили це у формі позики. (Я не впевнений, про які саме суми і позику говорить Трамп). Мій міністр фінансів — в Україні, щоб підготувати документ, у якому ми впевнимось, що в якійсь формі отримаємо ці гроші назад. Ми убезпечимо наші гроші. У них є рідкісноземельні метали, у них є нафта та газ, і у них є багато інших речей, і ми просимо безпеку для наших грошей. Україна на це погодилася.

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Ж: Це означає, що Україні більше не будуть надавати допомогу?

Трамп: Ми будемо. Але ми хочемо, щоб наші гроші були убезпечені. … Якби ми цього не зробили, то путін сказав би, що переміг. Ми є тією силою, яка це стримує. І, чесно кажучи, будемо робити це так довго, скільки нам доведеться, бо ми не хочемо дозволити іншому статися. Але президент путін тепер хоче миру, і це добре. За Байдена він не хотів миру.



Ж: Чи бачите ви майбутнє, де Україна повернеться до довоєнних кордонів 2014 року?

Трамп: Піт Геґсет сьогодні сказав, що це малоймовірно, чи не так? Це точно здається малоймовірним. Вони взяли багато територій, вони воювали за цю землю, і вони втратили багато солдатів. Я не висловлюю про це свою думку, але я багато про це читав, і багато людей думають, що це малоймовірно. Думаю, дещо з цього повернеться. Так, частина цієї землі повернеться.

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Ж: Чи позбавив Піт Геґсет деяких переговорних можливостей з путіним, виключивши суверенну цілісність України?

Трамп: Ні, я цього не робив. Я підтримую Україну. Не кажіть так! Але я хочу безпеки для наших грошей.

Ж: Те, про що говорив міністр оборони, — кордони 2014 року та відсутність членства в НАТО. Ці обидві вимоги росія висувала в минулому. Чи немає загрози, що росія тут здобуде перемогу?

Трамп: Якщо глянути на те, як іде війна, ви маєте самі визначитися. Я тут просто, щоб спробувати укласти мир. Мене не особливо хвилює нічого окрім того, що я хочу зупинити вбивство мільйонів людей. Минулої ночі, знаєте, Київ постраждав дуже, дуже сильно. Я хочу, щоб людей перестали вбивати. Ця війна — безглузда".

Фото зі сторінки Остапа Яриша

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