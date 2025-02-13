На Харківщині мати заради автомобіля продала дитину за 20 тисяч доларів (фото, відео)

В Україні правоохоронці упередили ще одну спробу продажу дитини матір’ю. На Харківщині жінка хотіла на виручені кошти разом зі співмешканцем придбати авто. Одразу після продажу незнайомці своєї двомісячної доньки жінку затримали правоохоронці. Про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Харківській області.

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«Інформацію про пошук клієнта для продажу власної дитини отримали оперативники 7-го управління (з обслуговування Харківської області) Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Після ретельної перевірки вона дійсно підтвердилася. 22-річна жінка, яка вже має сина віком 1 рік та 10 місяців, не хотіла доглядати за новонародженою донькою та вирішила її позбутися. За даним фактом слідчі слідчого управління поліції ГУНП відкрили кримінальне провадження і всі наступні дії відбувалися під контролем правоохоронців. „Покупець“ поспілкувалась з матірʼю, вони обговорили усі умови „угоди“, узгодили час та місце для зустрічі», — йдеться у повідомленні.

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12 лютого оперативники та слідчі поліції затримали матір одразу після того, як вона продала власну дитину та отримали за неї 20 000 доларів.

«На ці кошти вона разом зі співмешканцем планувала придбати авто. Також за місцем мешкання фігурантки правоохоронці виявили її сина віком 1 рік та 10 місяців. Його також оглянули лікарі й він знаходиться під їхньою опікою», — повідомили в поліції.

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Нині слідчі затриманій у процесуальному порядку жінці оголосили про підозру за ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Як писали «ФАКТИ», минулого року у Дніпрі мати хотіла продати свого сина за мільйон гривень.

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