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Події

Мільйон гривень за дворічного хлопчика: у Дніпрі на продажі дитини затримали його матір

16:36 24 квітня 2024
люди

У Дніпрі стався жахливий інцидент — мати хотіла продати свого сина за мільйон гривень. Про це повідомили в Нацполіції.

Купити 2-річного сина 19-річна жінка запропонувала своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч.

Горе-матір затримали під час отримання нею обумовленої суми.

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На отримані гроші фігурантка планувала відкрити власний бізнес. Їй вже повідомили про підозру.
Зараз хлопчиком опікуються лікарі.

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Раніше «ФАКТИ» писали про закарпатця, який продавав дітей «на органи». Влітку минулого року торговець дітьми вніс заставу в розмірі один мільйон гривень та вийшов на свободу.

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