Українка Костюк поступилася дочці емігрантів з росії та залишилася без півфіналу турніру у Досі (відео)

Перша ракетка України Марта Костюк (21-а у світі), яка перемогла раніше американку Коко Гауфф (3-я) і Магду Лінетт (36-а) з Польщі, не змогла вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу престижного турніру Qatar TotalEnergies Open у Досі (Катар) із призовим фондом 3 млн 655 тисяч доларів.

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У надважкому чвертьфінальному поєдинку, що тривав 2 години та 30 хвилин, 22-річна киянка у трьох сетах поступилася 23-річній дочці емігрантів з росії, американці Аманді Анісімовій (41-а) — 6:4, 5:7, 4:6. При цьому у першій партії Марта, здавалося, безнадійно програвала — 1:4, але зуміла взяти п'ять геймів поспіль. А ось у другій та третій українці для успіху не вистачало дещиці.

Перший у кар'єрі вихід до чвертьфіналу змагань у Досі приніс Марті 83 400 доларів призових «брудними». Що ж до Анісімової, то вона оскаржить путівку до півфіналу з «нейтральною» росіянкою Катериною Александровою (26-а), яка змусила зачохлити ракетку 5-у у світі американку Джессіку Пегулу (4:6, 6:1, 6:1). Іншу півфінальну пару сформували Іга Свьонтек (2-а) з Польщі та Олена Остапенко (37-а) з Латвії.

На жаль, Ангеліна Калініна (50-а), Даяна Ястремська (49-а) та Еліна Світоліна (22-а) припинили виступи в Досі ще раніше. Ангеліна програла словачці Ребеці Шрамковій (46-а) — 2:6, 3:6, Даяна капітулювала перед американкою Пейтон Стернс (47-а) — 5:7, 3:6, а Еліна після перемоги над чемпіонкою -Вімблдону-2023 Маркетою Вондроушовою (34-а) з Чехії — 0:6, 6:2, 7:5 не змогла пройти Джессіку Пегулу (5-а) із США — 3:6, 6:7(3).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марту Костюк пограбували у Мілані.

Фото Jimmie48

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