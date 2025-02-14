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Без веснянок — як без зірок: Меган Маркл вразила щирістю

16:23 14 лютого 2025
Меган Маркл

Меган Маркл поділилася щирим дописом із шанувальниками на Invictus Games, відкривши особисту подробицю, близьку її серцю — свої веснянки. 43-річна герцогиня Сассекська поговорила з двома дітьми під час свого візиту до Канади з принцом Гаррі, де вони відвідали вітальний захід у Вістлері, а фоловери припустили, що Меган вагітна. Одного з хлопчиків зацікавило «фірмове» ластовиння Меган, що спонукало її відповісти фразою, яку вона повторює роками: «Обличчя без веснянок — як ніч без зірок», пише The News.

Ця фраза має глибоке значення для Меган, яка колись написала дитячу книгу. У віці лише 15 років вона подала слоган «Обличчя без ластовиння — це ніч без зірок» до Бюро авторських прав США, що стало її першою письменницькою спробою.

Її книга оспівувала красу веснянок і власне самосприйняття — тему, яку вона відстоювала протягом усього свого життя.

У книзі Меган написала: «Деякі люди думають, що веснянки — це щось дивне, але я з цим не погоджуюся, бо якби у мене не було веснянок, я б не була собою!»

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Раніше повідомлялося, що Том Квінн випустив нову книгу, де інсайдери палацу спростували поширені помилкові уявлення про Меган Маркл.

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