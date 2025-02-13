Принц Гаррі та Меган Маркл потрапили в заголовки газет завдяки їхній спільній появі у Канаді під час «Ігор Нескорених». Це був перший випадок під час Ігор, коли герцогиня Сассекська використовувала свій акаунт в Instagram, щоб підтримати справу свого чоловіка.

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Колишня американська актриса поділилася кількома фотографіями та відео з Канади, де вони зустрічалися з гравцями та їхніми родинами з кількох країн.

Її поява з Гаррі також викликала питання, чи вагітна вона третьою дитиною. Ні Меган Маркл, ні її чоловік, ні люди, близькі до пари, не повідомляють про це і не коментують припущення шанувальників пари, пише geo.tv.

Герцог і герцогиня Сассекські є батьками двох дітей, Арчі та Лілібет. Вони поїхали з Великої Британії у 2020 році після того, як залишили свої королівські обов’язки. Як вони тоді сказали, «переїхали до США, тому що хотіли простору для виховання сина».

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Принц Гаррі та Меган Маркл народили свою дочку Лілібет у США у 2021 році. Нещодавно у Нью-Йорку Гаррі заявив, що не має наміру повертатися до Сполученого Королівства.

Раніше повідомлялося, що Трамп не планує депортувати принца Гаррі, на його думку, Меган Маркл є достатнім тягарем для принца.

Фото Getty Images

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