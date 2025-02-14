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Спорт

Помер мозок: 18-річний ексфутболіст «Баварії» отримав страшну травму у товариському матчі (фото)

12:01 14 лютого 2025
Го Цзясюань

Футболіст китайського клубу «Бейцзін Го» 18-річний Го Цзясюань перебуває у стані клінічної смерті після зіткнення із суперником під час товариського матчу з командою «Алькобендас» в Іспанії, повідомляє China Sports Vision 2050. Раніше ексодноклубнику Коноплянки проломили череп у центрі Відня.

Під час поєдинку китаєць отримав удар коліном у голову і залишився лежати на газоні. Гравця терміново доправили до лікарні, де лікарі констатували, що внаслідок великого крововиливу у хлопця настала смерть мозку. Прогноз на одужання футболіста вкрай несприятливий.

«Я дізнався, що лікар у лікарні сказав, що у мого брата надто сильна кровотеча в голові. І що надії на виживання мало», — заявив брат гравця.

Іспанські лікарі навіть планували відключити Го Цзясюаня від системи життєзабезпечення, але батько, який терміново прилетів з Китаю, не дозволив. Він попросив перевезти сина на батьківщину, щоб лікарі могли подбати про нього.

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Повідомляється, що талановитий футболіст Го Цзясюань народився у Пекіні у 2006 році та свого часу представляв збірну Китаю до 17 років. 2023-го центральний захисник виступав за юнацьку команду «Баварії», ставши частиною міжнародного проекту німецького гранда, що спрямований на розвиток перспективних гравців з усього світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Бразилії юний воротар парирував пенальті та помер.

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Фото ФК «Баварія», Instagram

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