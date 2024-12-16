Ексодноклубнику Коноплянки проломили череп у центрі Відня: що відомо

Нападника «Рапіда» та збірної Австрії 35-річного Гвідо Бургшталлера госпіталізовано з переломом основи черепа після нападу в центрі Відня, повідомляє ФК «Рапід». Раніше батька героя Євро-2024 доправили до лікарні з ножовими пораненнями.

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За інформацією австрійських ЗМІ, минулими вихідними між футболістом та невідомим чоловіком близько 6 години ранку сталася сварка в центрі столиці Австрії. За словами очевидців, невідомий ударив Бургшталлера і втік. Футболіст після удару так сильно впав, що одержав, серед іншого, перелом основи черепа.

Як повідомляє пресслужба «Рапіда», Бургшталлер проведе найближчими днями у лікарні і, ймовірно, не зможе грати кілька місяців.

Додамо, що за роки кар'єри, крім «Рапіда», Гвідо Бургшталлер пограв також за німецькі «Нюрнберг», «Шальке» (там він виходив на поле пліч-о-пліч з Євгеном Коноплянкою) і «Санкт-Паулі», а також валлійський «Кардіфф» Сіті". У футболці збірної Австрії форвард провів 26 матчів та забив 2 м'ячі.

У сезоні-2022/2023 нападник став найкращим бомбардиром австрійської бундесліги, а в нинішньому забив 8 м'ячів і віддав 5 гольових передач у 24 поєдинках в усіх турнірах.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста «Динамо», «Шахтаря» та «Манчестер Юнайтед» побили у москві.

Фото ФК «Рапід»

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