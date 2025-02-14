«Шикарна жінка»: Христина Орбакайте викликала фурор у новому образі

Після скасування концертів у росії старша донька Примадонни Христина Орбакайте, схоже, не стала сильно сумувати, а взялась до справ: вона виступила в США разом з Філіпом Кіркоровим на єврейському весіллі і почала готуватися до туру Європою.

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До того ж 53-річна красуня-блондинка зосередилася на закордонному глядачі. Йдеться, звісно, про аудиторію з її колишніх співвітчизників, яка охоче розкуповує квитки на виступи спадкоємиці самої Примадонни.

І хоча спочатку блондинці не вдавалося збирати величезних залів, у її найближчих планах великий гастрольний тур Європою. Насамперед зірка естради збирається виступити для мешканців та гостей Кіпру, де, як відомо, тепер мешкають її вітчим та мати.

Напередодні важливої події (перший концерт у рамках європейського туру відбудеться вже 8 травня), вокалістка намагається все активніше мелькати у соцмережах. Схоже, на шанувальників Крістіни Орбакайте, які зможуть оцінити виступ улюблениці живцем, чекає приємний сюрприз — співачка, що повернулася до масштабних виступів, помітно погарнішала.

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Враження від свіжого образу артистки настільки вразило інтернет-аудиторію, що це вилилося у шквал хвалебних коментарів. Останнім часом, треба відзначити, Орбакайте не так вже й часто балували компліментами, але вироблений їй фурор у сітчастих колготках і зухвалій сукні привів користувачів Мережі в захват.

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«Як же чудово виглядає, з віком тільки красивішим стає!»; «Рідкісний випадок, коли жінка за 50 виглядає настільки привабливо в такій відвертій сукні»; «Ну елегантність — це взагалі коник Орбакайте, дивитися приємно»; «Шикарна жінка, просто цариця!»; «Жінка-вамп, ось якою треба бути в цьому віці», — пишуть захоплені фоловери.

Нагадаємо, раніше покійний артист Борис Мойсеєв розповідав, що Христина Орбакайте настільки стала йому близькою, що він навіть вважав її своєю донькою.

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