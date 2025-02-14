Проти Порошенка та ще чотирьох бізнесменів відкриті кримінальні справи

Офіс Генпрокурора відкрив кримінальні провадження проти п'яти бізнесменів, які потрапили до списку персональних санкцій за рішенням РНБО 13 лютого.

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Кожен з цих п’яти осіб притягується до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зазначили у відомстві.

П'ятому президенту України Петру Порошенку у 2021 році повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб державної зради та сприяння діяльності терористичних організацій. У цьому проваджені також повідомили про підозру й колишньому лідеру «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Медведчуку.

Порошенко й Медведчук підозрюються у тому, що з листопада 2014 по січень 2015 у змові з іншими особами й представниками вищого політичного керівництва рф сприяли так званому «ЛДНР» в отриманні надприбутків у розмірі понад 3 млрд гривень від організованого ними постачання вугілля з окупованих територій.

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Досудове розслідування було завершено ще у 2022.

«У зв’язку зі зловживанням своїми правами та затягуванням процесу, прокурори звернулися до суду з клопотанням про обмеження сторони захисту в строках ознайомлення до кінця березня 2025 року», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Віктору Медведчуку інкриміновано державну зраду й порушення законів та звичаїв війни. Колишнього народного депутата обвинувачують у сприянні посадовцям рф у розграбуванні українського родовища нафти та газу в межах Прикерченського шельфу Чорного моря. А також у передачі ворогу таємної інформації щодо розташування військової частини.

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Зокрема він забезпечив функціонування мережі впливу, як повинна була формувати в Україні необхідну для росії суспільну думку.

Також повідомляється, що суди наклали арешт на велику кількість активів екснардепа — 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 26 автомобілів та акції компаній, 279 картин, речі декору та посуд, люксову яхту вартістю понад 150 млн євро, а також унікальний залізничний вагон-ресторан. Вартість лише частини вилучених картин складає близько 700 тис доларів США. Наразі до ВАКС подано позов про націоналізацію його активів.

Ігоря Коломойського підозрюють у тому, що він спільно з екскерівником філії банку заволоділи понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність. В подальшому легалізували майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом (ст. 191, 200, 209, 366 КК України). Наразі у цьому кримінальному провадженні розслідування завершено, а стороні захисту повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.

Крім цього, бізнесмену повідомлено ще одну підозру — в організації замовного вбивства. Він підозрюється у замовлені вбивства директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

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Його бізнес-партнеру — ще одному українському бізнесмену Геннадію Боголюбову повідомлено про підозру у незаконному заволодінні паспортом іншої особи та організації незаконного переправлення особи через державний кордон України. Він підозрюється в організації свого незаконного перетину кордону із залученням прикордонника. Для цього бізнесмен використав паспорт громадянина України, який був втрачений у 2022 році, про що було повідомлено органи ДМС України. Наразі підозрюваного оголошено у розшук.

Фактичного власника АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго, який наразі перебуває за кордоном, підозрюють в організації за попередньою змовою із службовими особами фінансової установи розтрати 113 млн доларів США, чим завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку. Також підозри повідомлені низці топменеджерів згаданого банку.

Він також є підозрюваним у іншому кримінальному провадженні, в якому розслідуються факти створення ним та участі у злочинній організації, розтрати та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Згідно організованої схеми з рахунків банку незаконно виділено та перераховано на рахунки компаній-нерезидентів, які були підконтрольними членам злочинної організації, понад 608 млн грн. Фактично ці кошти було виведено з території України і не повернуто банку.

Наразі підозрюваного оголошено у розшук. У кримінальних провадженнях виконується низка міжнародно-правових доручень.

Нагадаємо, 12 лютого РНБО ухвалила рішення про запровадження санкцій до низки олігархів, які співпрацювали з рф. Зокрема, під безстрокові санкції потрапили Коломойський, Боголюбов, Жеваго, Порошенко та Медведчук.

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