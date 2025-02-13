Не лише Порошенко: стали відомі імена ще чотирьох олігархів, які потрапили під санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію санкції РНБО. У перелік осіб, стосовно яких відсьогодні введені обмеження, потрапив і п'ятий президент України Петро Порошенко, який назвав це рішення антиконституційним та політично мотивованим.

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Окрім нього в санкційні списки потрапили бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго та політик Віктор Медведчук, якого на початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну обміняли на українських полонених.

Згідно з рішенням Радбезу, стосовно вищезгаданих осіб застосовуються:

позбавлення державних нагород та відзнак (безстроково);.

блокування активів (безстроково);

обмеження (повне припинення) торговельних операцій;

заборона транзиту, перевезень і польотів територією України;

запобігання виведенню капіталу за кордон;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

заборона участі у приватизації та оренді державного майна;

обмеження доступу до радіочастотного спектру України;

заборона на купівлю земельних ділянок;

заборона укладення фінансових угод, виплати дивідендів та проведення операцій із цінними паперами.

Нагадаємо, що у січні були введені подібні санкції стосовно п'ятнадцяті осіб, серед яких, зокрема, нардеп Нестор Шуфрич, екснардепи Євген Мураєв та Олег Волошин, а також бізнесмен Костянтин Григоришин.

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Фото Pixabay

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