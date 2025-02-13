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Політика

Не лише Порошенко: стали відомі імена ще чотирьох олігархів, які потрапили під санкції РНБО

11:29 13 лютого 2025
Зеленський указом ввів у дію санкції Ради безпеки. Фото Pixabay

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію санкції РНБО. У перелік осіб, стосовно яких відсьогодні введені обмеження, потрапив і п'ятий президент України Петро Порошенко, який назвав це рішення антиконституційним та політично мотивованим.

Окрім нього в санкційні списки потрапили бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго та політик Віктор Медведчук, якого на початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну обміняли на українських полонених.

Згідно з рішенням Радбезу, стосовно вищезгаданих осіб застосовуються:

  • позбавлення державних нагород та відзнак (безстроково);.
  • блокування активів (безстроково);
  • обмеження (повне припинення) торговельних операцій;
  • заборона транзиту, перевезень і польотів територією України;
  • запобігання виведенню капіталу за кордон;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
  • заборона участі у приватизації та оренді державного майна;
  • обмеження доступу до радіочастотного спектру України;
  • заборона на купівлю земельних ділянок;
  • заборона укладення фінансових угод, виплати дивідендів та проведення операцій із цінними паперами.

Нагадаємо, що у січні були введені подібні санкції стосовно п'ятнадцяті осіб, серед яких, зокрема, нардеп Нестор Шуфрич, екснардепи Євген Мураєв та Олег Волошин, а також бізнесмен Костянтин Григоришин.

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Фото Pixabay

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