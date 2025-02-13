Зеленський згоден зняти санкції з Порошенка та інших олігархів, але за однієї умови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти експрезидента України та народного депутата Петра Порошенка було запроваджено через виведення мільярдів гривень під час війни. Про це глава держави розповів під час відвідування Хмельницької АЕС, інформує Суспільне.

ВІДЕО ДНЯ

«Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. і всі ці люди, Медведчук та Порошенко — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції — це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом», — сказав президент.

За його словами, ці санкції не будуть останніми. Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройних Сил України. Президент додав, що якщо ті, хто потрапив під санкції, повернуть виведені кошти у бюджет, то їх скерують на Збройні сили, а санкції знімуть.

Як писали «ФАКТИ», раніше Зеленський своїм указом ввів в дію санкції РНБО. У перелік осіб, стосовно яких відсьогодні введені обмеження, потрапив і п'ятий президент України Петро Порошенко. Окрім нього в санкційні списки потрапили бізнесмени Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго та політик Віктор Медведчук.

РЕКЛАМА

140

Читайте нас у Facebook