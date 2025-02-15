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Берінчик з розбитим носом достроково поступився Девісу і втратив титул чемпіона світу: відеоогляд бою

7:29 15 лютого 2025
Денис Берінчик&nbsp;— Кейшон Девіс

У ніч на суботу, 15 лютого, у театрі знаменитої арени Madison Square Garden в Нью-Йорку (США) український чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Беринчик (19 перемог, 9 з них — нокаутом, 1 поразка), провів перший захист титулу, який він здобув в травні минулого року в бою з мексиканцем Емануелем Наваррете. 36-річний віцечемпіон Олімпійських ігор-2012 бився з віцечемпіоном Олімпіади-2020 25-річним американцем Кейшоном Девісом (13 перемог, 9 з них — нокаутом) і, на жаль, зазнав дострокової поразки.

Із самого початку бою, який «з боку» українця відвідали Олександр Гвоздик та Сергій Дерев'янченко, а «з боку» американця — Теренс Кроуфорд, Девіс контролював ситуацію в рингу, не часто дозволяючи Беринчику завдавати собі шкоди та періодично обрушуючи на чемпіона свої удари. Один із них — по корпусу — у третій трихвилинці призвів до нокдауна (на той момент у Беринчика вже був розбитий ніс). А у четвертому раунді українець опинився на настилі рингу ще раз. Суддя вирішив, що Беринчику настав час розлучитися з чемпіонським поясом, і зафіксував першу в професіональній кар'єрі поразку уродженця Луганської області — технічним нокаутом.

Хоча підсумкова статистика Compubox зовсім не свідчила про вражаючу перевагу американця: точні влучання — 20 проти 14, джеби — 5 проти 2, силові удари — 15 проти 12.

За неофіційною інформацією, Берінчик, попри невдачу, заробив за бій найбільший гонорар у своїй кар'єрі — 400 тисяч доларів.

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Свідками першої невдачі Дениса Берінчика на профірингу стали Сергій Дерев'янченко та Олександр Гвоздик

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний Олександр Усик назвав свого наступного суперника та зізнався, коли завершить кар'єру .

Фото X Top Rank Boxing

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