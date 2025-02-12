Усик назвав свого наступного суперника і точну кількість боїв до відходу з боксу

Непереможний український боксер Олександр Усик (23 перемоги, 14 з них — нокаутом), який здолав у бою-реванші за пояси WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі, поділився планами на найближче майбутнє, зокрема, назвав свого найближчого суперника.

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«Я битимуся з тим, хто переможе, — Джозефом Паркером або Денієлом Дюбуа, без проблем», — цитує Олександра Усика, який нещодавно відзначив своє 38-річчя, Sky Sports.

Нагадаємо, що бій за чемпіонський пояс за версією IBF, від якого відмовився український олімпійський чемпіон, між британцем та новозеландцем відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Крім того, Усик запевнив, що до закінчення професіональної кар'єри у боксі проведе не більш, ніж два бої.

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«Я думаю, що два роки, півтора залишилося в боксі. Почуваюся чудово. Я відчуваю, що мені потрібно підготуватись до двох боїв, не більше. Лише до двох», — заявив Олександр.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик у серпні 2023-го переміг Денієла Дюбуа технічним нокаутом.

Фото Matchroom

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