Дизель замерзає у баку: в українських водіїв виникла несподівана проблема

Експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін, який на початку року попереджав про можливість зростання ціни на пальне через січневе підвищення акцизів на паливо, зростання ціни на нафту та курс валют, розповів про проблему водіїв, причиною якого стало різке похолодання.

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«Зимового дизеля немає, від слова „зовсім“. Зима, як завжди, настала у лютому раптово. Ніхто не напружувався із завозом зимового дизеля, всіх влаштовувала „європейська зима“ з документами, що фільтрується до мінус 21. Такий дизель на всіх АЗС. У результаті при -10 він чомусь перестав фільтруватися і почав випадати білим осадом», — пише експерт на своїй сторінці у соцмережах.

За його словами, наразі власники АЗС «судомно намагаються щось зробити». Хтось ллє керосин в резервуари, хтось — антигель, хтось — гальмівну і бензин.

«Ну, а що робити? Паливну весною ремонтувати водіям, а їхати і продавати ПММ зараз треба. Ось такі справи в країні із приходом зими у лютому, бо хто ж її чекав-то», — резюмував Льоушкін.

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В таких умовах, коли пальне «не витримує» низьку температуру та замерзає в баках, забиваються паливні фільтри, що робить неможливим експлуатацію транспорту. З ладу виходять і фільтри, і паливна система, через що автівки не заводяться.

Нагадаємо, що синоптики попередили про другу хвилю похолодання в Україні. Ймовірно, що потепління не варто чекати раніше за 24 лютого.

Фото зі сторінки Дмитра Льоушкіна

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