Наразі це все ще залишається на столі: у США знову прокоментували вступ України до НАТО

Високопоставлений американський чиновник заявив, що Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів, які існували до 2014 року. Це суперечить коментарям, зробленим міністром оборони США напередодні можливих мирних переговорів з метою припинення війни в Україні, повідомляє Reuters.

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«Наразі це все ще залишається на столі», — сказав Джон Коул, заступник посла президента Дональда Трампа в Україні, відповідаючи на запитання, чи виключили США членство України в НАТО.

В інтерв'ю Reuters на Мюнхенської конференції з безпеки він додав, що повернення України до кордонів до 2014 року також залишається на столі переговорів.

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет 12 лютого виступив з іншим посланням, заявивши військовим союзникам України в Брюсселі, що повернення України до кордонів до 2014 року є нереалістичним. Й що США не розглядають членство Києва в НАТО як частину вирішення майже трирічної війни в Україні. Його коментарі викликали занепокоєння тим, що США пішли на поступки президенту путіну ще до початку переговорів.

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Ці протилежні повідомлення щодо України з'явилися в той час, коли Коул перебуває в Мюнхені разом з генералом Кітом Келлогом, головним посланцем Трампа в Україні, на щорічній конференції з питань безпеки. Цікаво, що ім'я Келлога не було в оприлюдненому президентом списку урядовців, які будуть вести офіційні мирні переговори.

За словами Джона Коула, допомагати в переговорах з росією буде Стів Віткофф, посол США на Близькому Сході.

Відповідаючи на запитання про роль Келлога в мирних переговорах, прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт заявила, що Келлог «залишається важливою частиною цієї команди й цих зусиль».

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Раніше повідомлялося, що у США засудили очільника Пентагону за слова, що Україні не світить НАТО.

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