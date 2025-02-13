Зустрінуться в Саудівській Аравії: про що Трамп домовився з путіним

Президент США Дональд Трамп, який днями шокував заявою, що «Україна одного разу може стати російською», провів тривалу телефонну розмову з очільником кремля путіним і доручив членам своєї команди з національної безпеки «негайно» розпочати переговори, спрямовані на припинення війни росії з Україною.

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Телефонна бесіда Трампа з путіним стала першою відомою розмовою між ними після повернення президента в Білий дім на другий термін, пише cbsnews.

«Я щойно мав тривалу й дуже продуктивну телефонну розмову з президентом росії путіним, — повідомив Трамп. — Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара й багато інших питань».

Трамп заявив, що вони з путіним говорили про «велику користь, яку ми колись отримаємо від спільної роботи», і погодилися з необхідністю припинення війни росії з Україною. На додаток до обіцянки почати обговорення війни президент США і його російський колега заявили, що вони відвідають «країни один одного».

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Президент заявив, що доручив державному секретарю Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з питань національної безпеки Майклу Вальцу і посланцю на Близькому Сході Стіву Віткоффу очолити переговори щодо війни.

Виступаючи в Овальному кабінеті трохи згодом, Трамп зазначив, що телефонна розмова з путіним тривала близько години й що лідери, ймовірно, зустрінуться в Саудівській Аравії. Президент США сказав журналістам, що путін «хоче миру» й «хоче, щоб це закінчилося».

Трамп також поговорив з президентом України Володимиром Зеленським незабаром після розмови з російським лідером. Зеленський написав на X, що «ніхто не хоче миру більше, ніж Україна», і що Україна «планує наступні кроки, щоб зупинити російську агресію та забезпечити тривалий, надійний мир».

Дональд Трамп часто заявляє, що росія не почала б вторгнення в Україну три роки тому, якби він був президентом, і під час передвиборчої кампанії пообіцяв швидко покласти край війні. Віцепрезидент Джей Ді Венс зустрінеться із Зеленським на конференції з питань безпеки в Мюнхені 14 лютого.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що сказав Трамп про путіна, війну в Україні та повернення окупованих росією територій.

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