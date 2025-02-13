Передчасно: у США засудили очільника Пентагону за слова, що Україні не світить НАТО

Сенатор-демократ Кріс Кунс розкритикував міністра оборони Піта Гегсета за те, що той виключив можливість вступу України до НАТО, повідомляє edition.cnn.com.

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«Я вважаю, що передчасно віддавати це як частину подальших переговорів — погана ідея зі стратегічного погляду», — сказав він CNN.

У своєму виступі перед засіданням Контактної групи з питань оборони України раніше Гегсет сказав, що США «не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів».

Кріс Кунс, провідний демократ у комітеті з міжнародних відносин, захищав Україну за те, що вона воювала «сміливо, наполегливо, ефективно» проти росії та відштовхувала «другу за величиною та найбоєздатнішу армію на планеті, коли війна почалася». Він також зазначив, що українці «заслуговують на те, щоб сказати про своє майбутнє».

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На заяву очільника Пентагону відреагував також міністр оборони України Рустем Умєров.

«Ви чули ці заяви останні 33 роки. Треба звикати до будь-яких заяв. Наша позиція завжди незмінна. Ми хочемо бути країною НАТО. Ми будемо країною НАТО», — заявив глава Міноборони за підсумками засідання у форматі «Рамштайн» 12 лютого.

Він додав, що Україна також стане членом Європейського союзу та тримає свою обороноздатність.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у НАТО не поспішають виконувати обіцяне щодо України.

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