За день до телефонної розмови Дональда Трампа з путіним американський лідер прямо сказав, що «одного разу Україна може стати російською». Повною мірою те, що він мав на увазі, стало зрозуміло, коли під час 90-хвилинної розмови обидва президенти надіслали один одному запрошення на саміт. Україні доведеться поступитися територією, яку росія почала захоплювати ще 2014 року, забути про вступ до НАТО чи американські чоботи на українській землі. Зеленському повідомили про це майже як про факт. Його найгірші побоювання — що умови мирного врегулювання узгоджуються за його спиною — справдилися, пише видання Bloomberg.

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Його пропозиції щодо надання Україні критично важливих корисних копалин в обмін на захист не мали великої ваги. Міністр фінансів США Скотт Бессент привіз до Києва угоду про економічне співробітництво, яку Україна мала підписати «в обмін» на подальшу підтримку.

У той час, як Дональд Трамп пішов на значні поступки ще до початку переговорів, приголомшені європейські союзники зіткнулися з рахунком у 3 трильйони доларів на посилення своєї оборони та відбудову післявоєнної України. Гірка іронія полягає в тому, що саме у Мюнхені в 1938 році західні держави вважали, що зможуть стримати нацистську агресію, погодившись на анексію Німеччиною частини Чехословаччини.

Дехто бачить відлуння тієї невдалої політики умиротворення і прогнозує, що путін продовжуватиме випробовувати східний фланг НАТО на міцність. Критики кажуть, що Європа винна лише у тому, що очікує, що США будуть захищати її до нескінченності.

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Раніше політичний психолог Світлана Чуніхіна розповіла, як путін успішно вербує Трампа.

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